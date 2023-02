Harry und Meghan haben sich noch nicht entschieden, ob sie an der Krönung von König Charles III. im Mai in London teilnehmen werden.

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben noch nicht entschieden, ob sie zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey aus ihrer Wahlheimat USA anreisen werden. Wie eine dem Paar nahestehende Quelle dem "Mirror" verraten haben soll, soll Harry erst ein Treffen mit dem König und seinem älteren Bruder, Prinz William (40), wünschen.

"Harry hat sich sehr klar ausgedrückt und ist in seiner Position nicht ins Wanken geraten - er wird nicht kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so giftig sein wird wie während des Platin-Jubiläums und der Beerdigung der Queen", wird der Informant zitiert.

Die großen Anti-Royals-Bomben platzten allerdings erst nach den beiden Ereignissen in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und vor allem in Harrys Autobiografie "Reserve" (Original: "Spare"). Thematisiert wurden darin unter anderem ein handgreiflicher Streit mit William oder die angeblichen Nicht-Liebeshochzeiten der männlichen Mitglieder seiner Familie.

Das ist für das Krönungswochenende geplant

Die im Vergleich zu der von Queen Elizabeth II. (1926-2022) abgespeckte Version der Krönungszeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. 2000 Gäste sollen geladen sein. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Die Einladungen sollen in Kürze verschickt werden. Die Antworten werden bis Anfang April zurückerwartet. Sollte Harry sich dazu entschließen, an der Krönung teilzunehmen, wird er keine besondere Rolle bei der Veranstaltung übernehmen, und es wäre ihm und Meghan nicht gestattet, zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palasts zu erscheinen. Aus königlichen Kreisen verlautete kürzlich, dass Beamte dafür sorgen würden, dass Harry bei der Krönung nicht neben seinem Bruder William sitzen würde.

Der Prinz könnte auch ohne Meghan von den USA nach London reisen, unter anderem weil der vierte Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Archie auf denselben Tag wie die Krönung fällt.