Herzogin Meghan und Prinz Harry haben ihre Europareise erweitert und besuchten offenbar sogar Cousine Prinzessin Eugenie in Portugal.

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) haben Medienberichten zufolge ihre Europareise um einen Zwischenstopp in Portugal verlängert. Nach ihrem Aufenthalt in Deutschland Anfang September, machten sie offenbar einen weiteren Halt, bevor der Flieger zurück nach Kalifornien ging. Das berichtet jetzt das portugiesische Magazin "Nova Gente".

Während ihres kurzen Urlaubs in Portugal vermutet man demnach, dass das Paar auch Zeit bei der Cousine des Herzogs, Prinzessin Eugenie (33), verbracht hat, die zeitweise in Portugal lebt. Letztes Jahr wurde bekannt, dass Eugenies Ehemann, Jack Brooksbank (37), einen neuen Job in Portugal angenommen hat, sodass die Familie mit ihren Söhnen August (2) und Ernest (4 Monate) ihre Zeit nun zwischen Großbritannien und Portugal aufteile.

Harry und seine Cousinen: "Immer noch die besten Freunde"

Obwohl Harry und Meghan im Jahr 2020 in die Vereinigten Staaten gezogen sind, nachdem sie angekündigt hatten, sich von ihren königlichen Pflichten zurückzuziehen, sollen sie weiterhin enge Beziehungen zu den Cousinen, Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie, aufrechterhalten. Laut Insidern seien sie "immer noch die besten Freunde und reden ständig miteinander", wie das Magazin "People" wissen will.

Dass die Beziehung von Prinz Harry und seinen Cousinen jedoch nach dem Bruch mit den royalen Pflichten hält, wurde erst kürzlich bei der Krönungszeremonie von König Charles am 6. Mai dieses Jahres deutlich: Dort trat er lächelnd in die Westminster Abbey ein. Denn die Zeremonie verbrachte er vor allem mit Prinzessin Beatrice, ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39), Prinzessin Eugenie und Jack.

Prinzessin Eugenie sogar Teil der Netflix-Serie

Prinz Harry und Prinzessin Eugenie sind auch sonst eng miteinander verbandelt und verbringen immer wieder Zeit auf gemeinsamen Events. So sah man die beiden auch im Februar 2022 gemeinsam beim Super Bowl in Kalifornien. Seine Cousine Eugenie ist außerdem das einzige Mitglied der königlichen britischen Familie, das in der Netflix-Doku "Harry und Meghan: Die Entstehung einer modernen königlichen Familie" auftritt. In der Serie sieht man die Prinzessin mit dem Sohn von Harry und Meghan, Prinz Archie (4), am Strand spielen.