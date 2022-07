Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem Auftritt in New York.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben nach ihrem Auftritt vor den Vereinten Nationen einen romantischen Abend in New York City verbracht.

Auf die Liebeserklärung folgt ein romantisches Dinner: Nachdem Prinz Harry (37) am Montag (18. Juli) in seiner Rede vor den Vereinten Nationen anlässlich des Internationalen Nelson-Mandela-Tags Herzogin Meghan (40) als seine "Seelenverwandte" bezeichnet hatte, führte er seine Liebste am Abend zum romantischen Dinner aus.

Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen das Paar händchenhaltend beim Verlassen eines italienischen Restaurants in New York, wo es den Abend laut Bericht mit Freunden verbracht haben soll. Meghan wählte für den Abend einen eleganten schwarz-weißen Overall sowie schwarze Stilettos. Harry warf sich in einen ungewohnt legeren Look aus schwarzer Jeans, dunkelblauem Hemd und hellgrauen Sneakern.

Harrys emotionale UN-Rede

Zuvor sprach Harry in seiner UN-Rede über Nelson Mandela (1918-2013) und seine Verbindung zu Afrika. Er habe über die Jahre selbst viele Familienmitglieder des einstigen südafrikanischen Aktivisten und Politikers getroffen und seit seinem ersten Afrika-Besuch im Alter von 13 Jahren eine Leidenschaft für das Land entwickelt. "Die meiste Zeit meines Lebens war es meine Lebensader, ein Ort, an dem ich immer wieder Frieden und Heilung fand", sagte Prinz Harry. In Erinnerung an seine Mutter, die Nelson Mandela 1997 in Kapstadt getroffen hatte, erklärte er, dass er in Afrika "Trost" gesucht habe, nachdem Diana verstorben war.

Aber auch durch Herzogin Meghan fühle er sich dem Land verbunden. Gemeinsam waren die beiden 2016 erstmals nach Botswana gereist, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. An jenem Ort habe Harry gewusst, "dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte".

Meghan isst mit Gloria Steinem zu Mittag

Herzogin Meghan nutzte ihren Besuch in New York City auch für ein Treffen mit ihrer langjährigen Freundin Gloria Steinem (88). Gemeinsam mit der US-amerikanischen Feministin, Journalistin und Frauenrechtlerin wurde sie auf dem Weg zum Mittagessen abgelichtet. Steinem wählte für den Anlass ein vollständig schwarzes Outfit, während Meghan in einem Ensemble aus knielanger Anzughose, weißer Bluse, braunem Gürtel und ebenfalls braunen Wildleder-Pumps erschien. Die beiden Frauen hielten sich an den Händen.