Prinz Harry und Herzogin Meghan: Sie planen Non-Profit-Imperium "Archewell"

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) arbeiten an Plänen für eine neue Non-Profit-Organisation. Laut den im vergangenen Monat in den Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen will das Ehepaar die eigene Wohltätigkeits- und Freiwilligenarbeit, Selbsthilfegruppen sowie ein multimediales Bildungsimperium mit Filmen, Podcasts und Büchern unter einem Dach zusammenfassen. Das alles soll in der neuen gemeinnützigen Organisation namens "Archewell" stattfinden.

Wie "The Telegraph" weiter meldet, leite sich der Namen von dem griechischen Wort für "Quelle der Aktion" ab - und der Name ihres elfmonatigen Sohnes Archie Mountbatten-Windsor im Übrigen ebenso. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sagten der britischen Tageszeitung, sie wollten, dass die Organisation "etwas Sinnvolles" mache.

Der Brite Harry und die US-Amerikanerin Meghan sind seit Mai 2018 verheiratet. Ein Jahr später kam Sohn Archie zur Welt. Anfang 2020 gaben sie bekannt, als Senior-Royals zurücktreten zu wollen. Seit 1. April sind sie von den königlichen Aufgaben entbunden. In diesem Zusammenhang musste auch das "Royal" aus allen bisher unter "Sussex Royal" laufenden Homepages, Stiftungen etc. getilgt werden. Die Familie lebt inzwischen in den USA.