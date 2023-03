Trotz Freundschaft: Elton John soll Prinz Harry und Gattin Meghan nicht zu seiner Oscar-Party eingeladen haben. Das könnte der Grund sein...

Elton John (75) lud auch dieses Jahr wieder zu seiner berühmten Oscar-Party zugunsten seiner AIDS-Stiftung in Los Angeles. Stars wie Heidi Klum (49) oder Hilary Duff (35) feierten am Sonntag für den guten Zweck. Doch ein Paar fehlte, das eigentlich zu den guten Freunden des Sängers zählt: Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). Der Autor und Royal-Spezialist Tom Bower spekulierte nun, dass die beiden gar nicht auf der Gästeliste gestanden haben.

"Sie wurden nicht einmal zu Elton Johns Party bei der Oscar-Verleihung eingeladen", behauptete Bower laut einem Bericht der "Daily Mail" beim Fernsehsender GB-News. Warum das so ist? "Sie sind wirklich Nobodys in Hollywood", sagte er über das Paar, dass sich 2021 endgültig vom britischen Königshaus lossagte. Bereits seit 2020 wohnen die Sussexes in Kalifornien.

Ob Harry und Meghan nicht auf der Liste standen oder selbst abgesagt haben, ist allerdings nicht offiziell bekannt. Tom Bower veröffentlichte 2022 das Buch "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" (dt. "Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors").

Elton John und Prinz Harry: Eigentlich gute Freunde

Eigentlich sind Prinz Harry und Meghan gut mit Elton John befreundet. Der Brite trat sogar im Jahr 2018 in Windsor bei der Hochzeit des Pärchens auf.

Bei einem Konzert im Dodger Stadium in Los Angeles, das Elton John im Rahmen seiner Abschiedstournee gab, steuerten Harry und Meghan ein Grußwort bei. "Danke, dass du für meine Mutter ein Freund warst", sagte Harry bei dem live bei Disney+ übertragenen Konzert. "Danke, dass du unser Freund bist, danke, dass du ein Freund für unsere Kinder bist", ergänzte er. Elton John war eng mit Harrys Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997) befreundet und sang bei ihrer Beerdigung.