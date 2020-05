Prinz Harry und Herzogin Meghan: Wer war die treibende Kraft hinter dem Megxit?

Prinz Harry (35) war angeblich die treibende Kraft bei der Entscheidung, die königliche Familie zu verlassen, nicht seine Ehefrau Herzogin Meghan (38). Das erklärte eine nicht namentlich genannte Quelle nun der britischen Zeitung "The Sun". Insofern sei "Megxit", ein zusammengesetztes Wort aus Meghan und Exit, eine missverständliche Bezeichnung. Harry soll diese sogar "verabscheuen".

In der Biografie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" von den Co-Autoren Carolyn Durand und Omid Scobie, die am 11. August erscheint, soll Harry genau dazu Stellung beziehen. "Besonders das Wort 'Megxit' hat Prinz Harry immer verärgert. Es erweckt den Eindruck, dass die Entscheidung, die königliche Familie zu verlassen, von Meghan getroffen wurde", wird die Quelle wörtlich zitiert.

Die Realität sei aber, "dass Harry diese Entscheidung vorangetrieben" habe. Das Buch werde dies deutlich machen und erklären, warum es geschehen musste, gibt der Insider vorab weiter preis. Harry soll schon "lange, lange Zeit unglücklich" gewesen sein und "Meghan unterstützte Harrys Entscheidung" dann, so die Quelle weiter.

Meghan glaubt an Verschwörung

Wie sehr sie ihn bei diesem Ansinnen unterstützte, wird klar, wenn man der ebenfalls nicht namentlich genannten Quelle der "The Sunday Times" glaubt. Demnach habe Meghan sich schon kurz nach ihrem Einzug im Kensington Palast Sorgen um ihr Ansehen gemacht. Sie soll sogar an eine "Verschwörung" der königlichen Hofangestellten geglaubt haben. "Sie war davon überzeugt, dass es eine Verschwörung gegen sie gab, und so zog sie sich im Grunde genommen selbst in die Isolation zurück, als sie [und Harry] nach Frogmore zogen", sagte ein Freund der Zeitung.

"Ich glaube, sie fühlte sich von Anfang an wie eine Außenseiterin. Das war nicht das Leben, an das sie gewöhnt war, und sie wollte raus", wird er weiter zitiert. Außerdem habe sie ihre Mutter und ihre Freunde in Los Angeles vermisst.

Das Herzogenpaar Sussex ist seit 19. Mai 2018 verheiratet. Im Frühjahr 2020 waren sie als Senior Royals zurückgetreten. Nach dem sogenannten Megxit wanderten sie mit ihrem gemeinsamen Sohn Archie (1) erst nach Kanada und dann in die USA aus. Derzeit leben der britische Prinz Harry und die US-Amerikanerin in einer Villa in Los Angeles, die US-Schauspieler Tyler Perry (50) gehört.