Prinz Harry soll seinen Vater Charles zum Geburtstag mit einem Anruf überrascht haben. Ist das der Wendepunkt im Familienzwist?

Nähern sich König Charles III. (75) und Prinz Harry (39) endlich wieder an? Nach mehreren Monaten der Funkstille sollen Vater und Sohn wieder Kontakt aufgenommen haben. Zum 75. Geburtstag des britischen Monarchen am 14. November soll Harry seinen Vater angerufen haben, britische Medien sprechen von einem "Friedensangebot".

Laut dem britischen "Mirror" war der Anruf "eine schöne Überraschung für den König". Die beiden sollen demnach eine "freundliche und herzliche" Unterhaltung geführt haben. Insidern zufolge soll Charles während des Telefonats auch mit Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (42) gesprochen und ein Video seiner Enkelkinder Archie (4) und Lilibet (2) erhalten haben, auf dem die beiden "Happy Birthday" für ihn singen.

Telefonat als Wendepunkt im Streit?

Harry und Charles hatten angeblich zuletzt im April miteinander gesprochen, kurz vor der Krönung von Charles. Royale Insider sehen das Telefonat als Beweis dafür, dass "beide Seiten den Wunsch haben, das Kriegsbeil zu begraben und ihre Beziehung zu verbessern". Es könnte einen "echten Wendepunkt" im seit Monaten andauernden Familienzwist darstellen. Laut der "Sun" ist geplant, dass Charles, Harry und Meghan bald wieder miteinander telefonieren. Bis zu einer richtigen Versöhnung sei es laut einem Insider aber noch ein langer Weg: "Die tieferen Probleme, die durch die Netflix-Serie und 'Reserve' aufgekommen sind, können nicht in einem Telefonat gelöst werden."

Das Verhältnis von Prinz Harry zu seinem Vater und zu seinem älteren Bruder, Prinz William (41), gilt als äußerst angespannt. Seit dem Umzug in die USA haben Harry und Meghan in mehreren Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in "Reserve", der Autobiografie des Prinzen, die Königsfamilie vielfach - und teils scharf - kritisiert.