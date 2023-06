Der kleine Prinz Louis zieht bei Auftritten der Königsfamilie immer alle Blicke auf sich. Seinen Titel hat er der Queen zu verdanken.

Prinz Louis (5) verdankt seinen royalen Titel seiner verstorbenen Urgroßmutter. Queen Elizabeth II. (1926-2022) änderte nämlich eine Regel, die ihr Großvater, George V. (1865-1936), eingeführt hatte.

Anlässlich der Geburt von George änderte die Queen die Regel

Der Fünfjährige steht an vierter Stelle der britischen Thronfolge hinter seinem Vater Prinz William (40) sowie seinen Geschwistern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (8). Sein offizieller Titel lautet: Seine Königliche Hoheit Prinz Louis von Wales. Wie der britische "Mirror" berichtet, bekam er diesen Titel aber nur, weil die Queen intervenierte.

König George V. hatte 1917 neue Richtlinien dafür festgelegt, welche Royals Titel tragen dürfen. Er entschied, dass alle Kinder des Herrschers automatisch Prinz oder Prinzessin werden würden sowie alle Enkelkinder, die in männlicher Linie geboren werden. Urenkel wurden jedoch nicht in die Liste aufgenommen. Zur Geburt von Louis' älterem Bruder George 2013 änderte die Queen diese Regel. Denn sonst wäre George als künftiger Thronfolger erstmal kein Prinz gewesen, sondern erst nach dem Amtsantritt seines Großvaters Charles (74). Elizabeth II. dehnte die Änderung damals gleich auf alle künftigen Kinder von William und Kate (41) aus. So erhielten auch Charlotte und Louis gleich mit der Geburt ihre Titel.

Nehmen alle drei Kinder an Trooping the Colour teil?

Das nächste Mal wird man die royalen Sprösslinge übrigens wohl am Samstag, 17. Juni, sehen können. Britische Medien gehen davon aus, dass die Kinder an Trooping the Colour in London teilnehmen. Es ist die erste Geburtstagsparade für König Charles III.

Der Monarch und Thronfolger William werden die Parade vom Buckingham Palast zum Paradeplatz zu Pferd begleiten. Es wird das erste Mal seit 1986 sein, dass ein britischer Herrscher bei Trooping the Colour wieder reitet. Die Queen hatte seitdem darauf verzichtet. Es wird erwartet, dass Kate mit ihren Kindern in einer Kutsche fahren wird. Nach der Parade zeigt sich die Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palast.