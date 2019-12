Prinz Philip: Ehemann der Queen liegt im Krankenhaus

Die ersten Mitglieder der britischen Königsfamilie sind bereits für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf Schloss Sandringham eingetroffen - doch ein Gesicht fehlt: Prinz Philip (98). Der Ehemann der Queen befand sich bereits in Norfolk, entschied dann auf ärztlichen Rat hin allerdings, sich in ein Krankenhaus in London zu begeben, wie es in einem Statement des Buckingham Palasts heißt. Demnach wird der Herzog von Edinburgh im King Edward VII Hospital wegen einer Vorerkrankung behandelt.

Im April 2018 hatte sich der königliche Gemahl einer Hüftoperation unterzogen, im Januar 2019 war er in einen Autounfall verwickelt worden. Wie das Statement des Buckingham Palasts verlauten lässt, handelt es sich bei dem aktuellen Krankenhausaufenthalt jedoch lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, nicht um einen Notfall. Es wird vermutet, dass der 98-Jährige mehrere Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben muss.