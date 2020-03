Prinz William: "Der Wunsch zu helfen, muss gelenkt und kanalisiert werden"

Prinz William (37) hat sich mit einer eindringlichen Video-Botschaft zur Corona-Krise an seine Landsleute gewendet. Via Instagram teilt er mit: "Wann immer und wo immer das Unglück zuschlägt, haben die Menschen im Vereinigten Königreich die einzigartige Fähigkeit, an einem Strang zu ziehen", so der Royal in dem Video. "Die Art und Weise, wie lokale Gemeinschaften die Betroffenen unterstützen, zeigt das Beste unserer Werte und unserer menschlichen Natur."

Der Wunsch der Öffentlichkeit, nach der Tragödie zu helfen, müsse auf die bestmögliche Art und Weise verwaltet und kanalisiert werden, erklärt der britische Prinz unter Verweis auf einen extra dafür eingerichteten "National Emergencies Trust" (NET). "Ich sagte bei seiner Gründung im vergangenen Jahr, dass ich den Tag fürchte, an dem er gebraucht wird. Leider ist dieser Tag mit dem Ausbruch von COVID-19 schneller gekommen, als wir je gehofft hatten."

Das NET hat einen Aufruf zur Beschaffung von Geldern gestartet, um lokale Wohltätigkeitsorganisationen bei der Unterstützung von Personen zu helfen, die infolge des Ausbruchs des Coronavirus in Not geraten sind.