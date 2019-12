Prinz William: Das ist sein neues Mega-Projekt

Prinz William (37) hat einen neuen Umweltpreis ins Leben gerufen. Damit wolle er Medienberichten zufolge den Pessimismus vertreiben und durch Aktionen ersetzen, die dem Planeten helfen. Die demnach mit mehreren Millionen Pfund dotierte Auszeichnung soll Earthshot-Preis heißen. Laut Kensington Palace wurde an den Plänen seit über einem Jahr gearbeitet. Der Preis soll ab 2021 an fünf Gewinner pro Jahr vergeben werden - und das für zehn Jahre. Ziel soll es sein, bis 2030 mindestens 50 Lösungen für die größten Probleme der Welt bereitzustellen.

"Entweder machen wir so weiter wie bisher und schädigen unseren Planeten irreparabel, oder wir erinnern uns an unsere einzigartige Stärke als Menschen und unsere andauernde Fähigkeit, zu führen, innovativ zu sein und Probleme zu lösen", schreibt Prinz William in einer Erklärung und weist auf andere große Taten wie die Mondlandung hin. "Die nächsten zehn Jahre stellen uns vor eine unserer größten Prüfungen - ein Jahrzehnt der Veränderung, um die Erde zu heilen", erklärt der Herzog von Cambridge.

Geld und Aufmerksamkeit garantiert

Der Earthshot-Preis kann an Einzelpersonen, Teams oder Kooperationen vergeben werden - Wissenschaftler, Aktivisten, Ökonomen, Regierungen, Unternehmen, Städte -, die einen wesentlichen Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen leisten. Den Gewinnern winkt nicht nur viel Geld, sondern auch internationale Aufmerksamkeit für ihre Arbeit.