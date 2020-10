Prinz William hat sich Shakira in das Komitee seines Umweltpreises geholt. In einem Video überrascht er sie mit einer besonderen Frage.

Prinz William (38) und Sängerin Shakira (43, "Whenever, Wherever") haben sich in einem Videochat über die gemeinsame Arbeit für den Umweltpreis "Earthshot Prize" ausgetauscht, den der britische Royal ins Leben gerufen hat. Shakira ist Mitglied im Preis-Komitee. "Deine Kinder, meine Kinder, müssen einen Weg finden, Treibhausgase zu verringern, die Ozeane zu retten und die Luft zu verbessern. Deshalb sind Bildung und Aufklärung so wichtig", erklärt die Sängerin in dem Gespräch, das sie auf Instagram veröffentlicht hat. Sie wolle deshalb für Aufmerksamkeit sorgen, bevor es zu spät sei. Apropos neue Dinge erlernen...

Am Ende des Gesprächs überrascht Prinz Williams die Musikerin mit einer Frage: "Ein Mitglied meines Teams hat mir ein Skateboard-Video von dir gezeigt. Ist das ein Hobby von dir?" Shakira blickt ungläubig in die Kamera und bricht in verlegenes Gelächter aus: "Ich kann nicht glauben, dass du das gesehen hast." Sie sei immer neidisch auf die umherfahrenden Skateboarder gewesen und wollte eigentlich ihre beiden Söhne Milan (7) und Sasha (5) für den Sport begeistern. "Aber sie haben wenig Spaß daran gefunden - im Gegensatz zu mir. Ich komme nicht mehr vom Board runter, ich liebe es." Und die Sängerin hat bereits eine neue Leidenschaft entdeckt: "Ich widme mich gerade dem Surfen."

Das steckt hinter dem "Earthshot Prize"

Der "Earthshot Prize" solle pro Jahr fünf Mal vergeben werden, sodass bis 2030 mindestens 50 Lösungen für die weltweit größten Umweltprobleme wie Luft - und Müllverschmutzung gefunden worden seien, erklärt Prinz William in einem offiziellen YouTube-Video. In dem Clip sind die weiteren Komitee-Mitglieder wie Rania von Jordanien (50) oder Schauspielerin Cate Blanchett (51) zu sehen. Vorschläge können ab dem 1. November eingereicht werden. 2021 soll die erste Preisverleihung in London stattfinden.