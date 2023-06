Prinz William weiß, wie er die Herzen der Menschen gewinnt. Der britische Thronfolger scheint dabei vor allem auf seinen Humor zu setzen.

Prinz William (40) soll über 1,90 Meter groß sein. Ein Umstand, der offenbar auch bei einem Besuch des britischen Thronfolgers in einem Krebszentrum nicht unbemerkt blieb. Ein Mann sagte dabei laut "Daily Mail" zu Prinz William: "Sie sind ein großer Kerl". Der Royal schien den Kommentar mit Humor zu nehmen und verriet scherzend: "Ich trage Absätze."

William tritt in die Fußstapfen seiner Mutter

Der Prinz von Wales nahm an der Eröffnung eines Krebszentrums im Royal Marsden Hospital in Sutton teil. Prinz William wurde 2007 Präsident der Organisation, die unter anderem das Krankenhaus betreibt. Er trat damit in die Fußstapfen seiner Mutter. Prinzessin Diana (1961-1997) unterstützte und besuchte die Einrichtung ebenfalls seit 1989. 1993 eröffnete sie in der Klinik eine Kinderkrebsstation.

Das neue Zentrum, das nun von William besucht wurde, bietet 400 Wissenschaftlern eine hochmoderne Forschungs- und Behandlungseinrichtung unter einem Dach mit den Patienten. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Krebs und der Erkennung der Krankheit im Frühstadium.

SpotOnNews