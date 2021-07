Prinz William feiert den EM-Sieg der Engländer über Dänemark begeistert auf Twitter. Und jetzt soll auch der Pokal "zuhause bleiben".

Mit dem denkbar knappen Sieg über Dänemark nach Verlängerung ist die Fußball-Nationalmannschaft von England erstmals in das Finale einer Europameisterschaft eingezogen. Zu den Zuschauern im Wembley-Stadion zählte unter anderem auch Prinz William (39), der diesem historischen Moment live beiwohnte und sich anschließend riesig auf Twitter freute. Dort schrieb der Royal: "Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Eine große Mannschaftsleistung. Das ganze Land wird am Sonntag hinter euch stehen."

Am kommenden Sonntag (11. Juli) wird ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion das Endspiel der diesjährigen EM steigen. Auch wenn dort mit Italien das wohl stärkste Team des Turniers wartet, gibt sich William optimistisch, dass der Pokal in England bleiben wird und versah seinen Post mit dem Hashtag: "Es kommt nach Hause".

Auch Premierminister Boris Johnson (57) sah sich das Spiel im Stadion an. Wie Prinz William lobte er anschließend auf Twitter die Teamleistung und fiebert nun dem Finale entgegen: "Heute Abend hat sich England die Seele aus dem Leib gespielt. Was für eine fantastische Leistung von Gareth Southgates Mannschaft. Jetzt auf ins Finale. Lasst es uns nach Hause bringen."

Die Dänen sind stolz auf das Erreichte

Das dänische Königshaus zeigte sich derweil auf Instagram als fairer Verlierer. Über das Überraschungsteam aus Dänemark schreibt dort das Kronprinzenpaar Frederik (53) und Mary von Dänemark (49) nebst Sohn Christian (15): "Danke an unsere Nationalmannschaft für eine fantastische Europameisterschaft. Auch, wenn die Party jetzt (für dieses Mal!) endet, sind wir alle stolz auf die fantastische Leistung, die wir miterleben durften." Alle drei sahen sich das Spiel am Mittwochabend (7. Juli) vor Ort in London an.