Prinz William und Herzogin Kate: Lustiger Abend im Pflegeheim samt Bingo

Was für eine Überraschung für die Senioren im Wohnheim Shire Hall Care House im walisischen Cardiff. Niemand Geringeres als Prinz William (37) und seine Ehefrau Herzogin Kate (38) schalteten sich per Videocall in den geselligen Bingo-Abend ein. Die beiden Royals schienen dabei offensichtlich großen Spaß zu haben und kicherten immer wieder gemeinsam mit den Bewohnern des Pflegeheims. Die beiden veröffentlichten Ausschnitte des Abends später auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

Kate überzeugte dabei als Glücksfee und zog immer wieder die Gewinnzahlen des vor allem in Großbritannien und den USA beliebten Lotteriespiels. Nach dem Spiel war außerdem noch ausreichend Zeit für persönliche Gespräche mit den Senioren. Via Laptop fragten die Royals nach dem Befinden der Bewohner, die in Corona-Zeiten derzeit keinen Besuch empfangen dürfen. Zumindest für diesen Abend schienen die derzeitigen Probleme der Pflegeheimbewohner für einen Moment verschwunden.