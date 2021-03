In einer Videobotschaft an das irische Volk zum St. Patrick's Day demonstriert Prinz William seine Fremdsprachenkünste.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) haben anlässlich des St. Patrick's Day eine Videobotschaft für das irische Volk aufgenommen. Dabei stellt Prinz William auch seine Sprachkünste unter Beweis und begrüßt die Zuschauer mit den irischen Worten: "Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh" ("Happy St. Patrick's Day!"). Danach übernimmt Herzogin Kate das Wort: "Wir freuen uns, Ihnen einen schönen St Patrick's Day zu wünschen". Woraufhin ihr Mann scherzhaft fragt: "Warum kriegst du den leichten Teil?"

Anschließend erinnert sich das Paar, das natürlich traditionell in Grün gekleidet ist, an seine Reise durch das Land: "Wir waren so begeistert, Irland vor einem Jahr besuchen zu können, nur wenige Wochen, bevor unser aller Leben auf den Kopf gestellt wurde durch die Pandemie", so William. Kate erinnert sich an das "warme Willkommen", das ihnen überall im Land begegnete. Zum Schluss wünscht William allen Feiernden sichere Festlichkeiten - auch wenn die Feiern dieses Jahr sicher nicht so ablaufen würden wie normalerweise zu diesem Tag.

Das Video wurde von der irischen Regierung via Twitter veröffentlicht und trägt den Titel "St Patrick's Day Nachrichten von unseren Freunden auf der Welt". In dem Video kommen auch US-Präsident Joe Biden (78), Kanadas Premierminister Justin Trudeau (49) und die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern (40), zu Wort. Am 17. März feieren die Iren alljährlich ihren Nationalheiligen und Schutzpatron St. Patrick.