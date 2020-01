Prinz William und Prinz Harry: Die Brüder haben sich ausgesprochen

Wie britische Medien berichten, sollen sich Prinz William (37) und Prinz Harry (35) in einem offenen Gespräch ausgesprochen und zueinander gefunden haben. Ausschlaggebend hierfür soll offenbar Harrys bevorstehender Weggang aus Großbritannien gewesen sein. Neben den offiziellen Terminen in Sandringham zum "Megxit" sollen die Brüder laut der britischen "Sun" gemeinsam Zeit miteinander verbracht und ihre Beziehung sowie ihre Zukunft diskutiert haben.

Jetzt oder nie?

"Es war bahnbrechend in Bezug auf die Rettung ihrer Bindung als Brüder", zitiert die "Sun" eine nicht näher genannte Quelle. "Sie beschlossen, all die toxischen Menschen in ihrem Umfeld [aus der Sache] herauszulassen, um sich als Brüder und von Mann zu Mann zu begegnen. Nachdem Harry nun langfristig wegziehen wird, haben sie begriffen, wenn sie die Dinge jetzt nicht klären, dann werden sie es vielleicht nie tun."

Ihre Ehefrauen, Herzogin Meghan (38) und Herzogin Kate (38), sollen die beiden zu der Aussprache bewegt haben und sich ebenfalls an den Gesprächen beteiligt haben. Laut des Insiders ein weiteres Zeichen dafür, dass die Beziehung zwischen den Brüdern wieder auftaue. "Die Dinge sind besser." Nach ihrer Annäherung sollen die Brüder nun sogar traurig darüber sein, dass sie in Zukunft so weit voneinander getrennt leben werden.