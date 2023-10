William und Kate haben sich darüber informieren lassen, wie Sport mentale Fitness stärken kann. Sie wurden auch selbst aktiv.

Im Rahmen des World Mental Health Day haben Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) einen weiteren Termin wahrgenommen. Der britische Thronfolger und seine Ehefrau besuchten am 12. Oktober das Bisham Abbey National Sports Centre, um an einem Workshop rund um mentale Fitness teilzunehmen.

Diese Übungen sollen psychische Fitness stärken

Kate erschien zu der von der Wohltätigkeitsorganisation SportsAid organisierten Veranstaltung in einem blauen Blazer von Zara, einem weißen Top und in dunkler Jeans. Den Blazer legte sie jedoch bald ab, denn die beiden Royals ließen sich vor Ort nicht nur über die Arbeit der Organisation unterrichten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales nahmen zusammen mit jungen Athletinnen und Athleten sowie einigen Eltern auch an mehreren Übungen teil.

Eindrücke von dem sportlichen Termin hat SportsAid bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Zunächst traten William und Kate bei Penalty-Würfen in der Ballsportart Netball an. Danach ging es weiter zum Goalball, einem paralympischen Sport für Menschen mit Sehbehinderung. Den beiden wurden die Augen verbunden und sie mussten versuchen, ein Tor zu erzielen. Der Schwerpunkt beider Übungen liege darin, geistige Belastbarkeit aufzubauen.

Weiter heißt es, der Besuch des royalen Paares trage dazu bei, "das Bewusstsein und Verständnis für die wesentliche Bedeutung der Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien bei der Bewältigung ihres geistigen Wohlbefindens zu schärfen - und zu erkennen, wie sie sich selbst und gegenseitig dabei helfen können, die Fähigkeiten für glückliche und gesunde Erlebnisse in Sport und Leben aufzubauen".

SpotOnNews