Prinz William und Prinzessin Kate feiern am heutigen Samstag ihren zwölften Hochzeitstag. Zur Feier des Tages gibt's ein neues Foto.

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) feiern am heutigen Samstag (29. April) ihren Hochzeitstag. Bereits zwölf Jahre ist es her, dass sich das Paar 2011 vor Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Westminster Abbey das Jawort gegeben hat. Zum zwölften Jahrestag der Märchenhochzeit haben der Prinz und die Prinzessin von Wales nun ein neues Foto aus dem Privatalbum auf Instagram geteilt.

Das Foto zeigt die Eltern dreier Kinder bei einer Fahrradtour, beide sind leger in blauen Jeans gekleidet, haben die Arme umeinander gelegt und strahlen in die Kamera. William trägt ein dunkelblaues, leicht aufgeknöpftes Hemd und dunkle Sonnenbrille; Kate trägt eine lässige weiße Bluse, eine Sonnenbrille ins Haar geschoben und hat eine braune Schultertasche umgeworfen. Wann und wo das sportliche Foto entstand, ist nicht bekannt.

Sie kennen sich seit über 20 Jahren

Prinz William und Prinzessin Kate, damals noch Kate Middleton, lernten sich bereits um das Jahr 2001 an der University of St Andrews in Schottland kennen. Nach einigen kürzeren Trennungen hielt William auf einer Kenia-Reise im Jahr 2010 um Kates Hand an, am 29. April 2011 folgte die große Hochzeit.

Im Juli 2013 kam der erste Sohn des Paares, Prinz George (9) zur Welt. Im Mai 2015 wurden sie Eltern einer Tochter, Prinzessin Charlotte (7) und im April 2018 eines weiteren Sohnes, Prinz Louis (5).

Zur Hochzeit 2011 erhielt das Paar von Queen Elizabeth II. (1926-2022) die Titel "Herzog und Herzogin von Cambridge", mit dem Tod der Monarchin übernahmen sie "Prinz und Prinzessin von Wales" von König Charles III. (74).