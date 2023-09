Rund um Prinz Williams Earthshot Prize wurden 15 Projekte vorgestellt. Fünf davon erhalten im November ein hohes Preisgeld.

Prinz William (41) hat in den USA am Earthshot-Prize-Innovation-Gipfel teilgenommen, bei dem unter anderem auch die insgesamt 15 Finalistinnen und Finalisten für die diesjährige Preisverleihung seines Umweltprojekts bekannt gegeben wurden. Die Verleihung findet dann am 7. November in Singapur statt.

15 Earthshot-Finalisten in fünf Kategorien

Verliehen werden die Auszeichnungen in fünf Kategorien rund um Ozeane, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Klima und saubere Luft. Die einzelnen Projekte wurden aus mehr als 1.300 Nominierten ausgewählt und repräsentieren Bemühungen auf sechs Kontinenten. Abalobi möchte nachhaltige Fischerei vorantreiben, Acción Andina arbeitet daran, Ökosysteme in Wäldern zu erhalten und Aquacycl beschäftigt sich mit der Behandlung kontaminierten Abwassers.

Belterra setzt unterdessen auf regenerative Landwirtschaft, um unter anderem Artenvielfalt zu fördern. Boomitra konzentriert sich auf die Verringerung von CO2-Emmissionen und Circ hat ein Verfahren entwickelt, um Polycotton recyceln zu können. Coastal 500 hat sich dem Schutz von Küsten verschrieben, Colorfix stellt nachhaltigere Textilfärbemittel her und Enso entwickelt effizientere Reifen für Elektroautos.

Freetown the Treetown kümmert sich unter anderem um Aufforstung, GRST stellt unterdessen Batterien mit Komponenten her, die einfacher recycelt werden können und Polish Smog Alert möchte die Luftqualität in Polen verbessern. S4S Technologies bekämpft Lebensmittelverschwendung, Sea Forest stellt ein Futterergänzungsmittel für Rinder und Schafe aus Algen her und das Wildaid Marine Program möchte dauerhafte Vorteile für gefährdete Wildtiere, Ökosysteme oder auch Küstengemeinden schaffen.

Einen genauen Überblick über die Projekte, und die Menschen dahinter, gibt es auf der Homepage des Earthshot Prize. Auch ein Clip auf dem Instagram-Kanal von William und Prinzessin Kate (41), die nicht mit ihrem Ehemann in die USA gereist ist, stellt die Finalistinnen und Finalisten kurz vor. Unterstützung bei dem Gipfel bekam William dafür laut "People" unter anderem von New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg (81), der ehemaligen Premierministerin Neuseelands, Jacinda Ardern (43), und von Microsoft-Mitgründer Bill Gates (67).

Der Earthshot Prize, der von William 2020 ins Leben gerufen wurde, soll mögliche Lösungen für Probleme im Bereich des Umweltschutzes unterstützen. Jährlich werden bei einer Verleihung fünf Vorhaben ausgezeichnet, die jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund unterstützt werden. Der Earthshot Prize gilt als eines der liebsten Umweltschutzprojekte des Prinzen. Er wird auch zur Verleihung in Singapur erwartet. Ob Kate mit nach Asien reisen wird, ist derzeit unklar.

SpotOnNews