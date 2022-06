Prinzessin Alexia wird 17. Zu ihrem Geburtstag hat der Palast ein neues Porträt der niederländischen Königstochter veröffentlicht.

Prinzessin Alexia der Niederlande feiert am 26. Juni ihren 17. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag hat der Palast ein neues Porträt der Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) auf Instagram veröffentlicht.

Das Foto stammt aus einer Fotosession der Familie im Schloss Noordeinde und zeigt die 17-Jährige in einem Zweiteiler in zartem Grün mit weißem Blumenprint von Sandro. Dabei strahlt sie verträumt in die Kamera. In wenigen Stunden haben bereits mehr als 300 Menschen das Bild kommentiert und der Königstochter gratuliert.

Prinzessin Alexia geht in Wales zur Schule

Prinzessin Alexia steht in der niederländischen Thronfolge an zweiter Stelle, hinter ihrer älteren Schwester Kronprinzessin Catharina-Amalia (18). Während die bereits erste offizielle Aufgaben wahrnehmen muss, konzentriert sich Alexia noch ganz auf ihre Schulausbildung. Seit Sommer 2021 besucht sie das englische Elite-Internat Atlantic College in Wales, das schon ihr Vater besucht hatte. Dort wird sie kommendes Schuljahr das International Baccalaureate ablegen.