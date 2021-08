Prinzessin Alexia der Niederlande hat sich in Richtung Wales verabschiedet. Dort wird sie ihr Abitur machen.

Prinzessin Alexia (16) kehrt ihrer Heimat den Rücken, um in Wales ihr Abitur zu machen. Der niederländische Königspalast postete jetzt ein Bild ihres Abschieds auf Instagram. Darauf sieht man die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (54) und Máxima der Niederlande (50) vollbepackt in einer zerrissenen Jeans und einer schwarz-rot-karierten Jacke in die Kamera lächelnd.

Dazu schreibt der Palast: "Prinzessin Alexia reist zum United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales. Dort wird sie in den nächsten zwei Jahren ihr International Baccalaureate absolvieren." Bei diesem Schulabschluss handelt es sich um ein international anerkanntes Abitur.

Auch Prinzessin Leonor geht auf die gleiche Schule

Anfang März hatte der Königspalast bekannt gegeben, dass die 16-Jährige am United World College (UWC) of the Atlantic ihre schulische Ausbildung fortführen wird. Das UWC gilt länderübergreifend als renommierte Eliteschule.

Mit diesem Vorhaben steht die Niederländerin nicht allein da. Auch Prinzessin Leonor (15), Tochter des spanischen Königspaares Felipe VI. (53) und Letizia (48), hat sich ebenfalls für einen Umzug in die Gemeinde Llantwit Major in Wales entschieden, um dort das Abitur zu machen.