Vor 26 Jahren starb Prinzessin Diana. An ihrem Todestag erinnert ihr Bruder Charles mit einem Kinderfoto an die Königin der Herzen.

Charles Spencer (59), der jüngere Bruder von Prinzessin Diana (1961-1997), hat an seine verstorbene Schwester erinnert. An ihrem Todestag postete er ein gemeinsames Foto aus Kindheitstagen in den sozialen Medien. Der heutige 9. Earl Spencer steht darauf neben seiner Schwester. Die junge Diana Spencer hat den Arm um die Schultern ihres Bruders gelegt und blickt in die Kamera. Die beiden Kinder tragen Sommerkleidung, Diana ein pinkes Kleid, ihr Bruder blaue Shorts und Poloshirt.

User danken Earl Spencer

Einen Text fügte Charles Spencer zu seinem Post nicht hinzu. Dafür kommentierten zahlreiche User das Foto auf X (ehemals Twitter). Dort heißt es unter anderem: "Entzückendes Foto. Diana war so liebenswert und sicher auch die beste große Schwester. Ich bin mit der Liebe zu Diana aufgewachsen, wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Indem Sie die Person sind, die Sie sind, tragen Sie dazu bei, ihre Güte und ihren Geist am Leben zu erhalten. Danke dafür."

Ein anderer User schrieb über Diana: "Ich vermisse sie auf dieser Welt." Und an Charles Spencer gerichtet: "Ich bin so dankbar, dass Sie hier sind und einen phänomenalen Job machen, und der Welt die Spencer-Familie näherbringen, uns alle erden und uns mit der Geschichte verbinden. Es gibt uns allen ein großes Maß an Sicherheit."

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997

Am heutigen 31. August jährt sich der Tod von Prinzessin Diana zum 26. Mal. Die Ex-Frau des heutigen König Charles III. (74) war zusammen mit ihrer neuen Liebe, dem Geschäftsmann und Harrods-Erben Dodi Al-Fayed (1955-1997), sowie ihrem Leibwächter Trevor Rees-Jones (55) in einer Mercedes-Limousine unterwegs, als der Wagen im Tunnel der Pont de l'Alma in Paris gegen einen Betonpfeiler raste.

Dodi Al-Fayed und der Fahrer des Wagens, Henri Paul (1956-1997), starben noch am Unfallort. Trevor Rees-Jones überlebte mit schweren Verletzungen unter anderem am Kopf. Diana wurde um 4 Uhr morgens im Krankenhaus für tot erklärt. Sie wurde nur 36 Jahre alt.



SpotOnNews