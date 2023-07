Prinzessin Dianas Statement-Kleid steht zur Versteigerung - es stammt von dem Designer von Königin Camillas Krönungsrobe

Eines von Prinzessin Dianas (1961-1997) auffälligen Kleidern für den roten Teppich wird versteigert. Die verstorbene Ex-Frau von König Charles III. (74) trug die Bruce-Oldfield-Robe bei der Filmpremiere "Hot Shots!" im Jahr 1991 im Odeon Leicester Square in London. Das knallrote Kleid mit kurzen Ärmeln und Rüschen in der Taille und an den Hüften soll bei der Auktion 200.000 bis zu 400.000 Dollar einbringen. Diana vervollständigte damals ihren Look mit einer roten Clutch und Perlenschmuck.

Julien's Auctions und Turner Classic Movies gaben bekannt, dass die Auktion "Legends: Hollywood & Royalty" am 6., 7. und 8. September live in Beverly Hills, Kalifornien, und online versteigert wird. Die Sammlung von über 1.400 Objekten - darunter auch Stücke, die Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor und Judy Garland gehörten - umfasst sogar drei von Prinzessin Diana getragenen Kleidungsstücken.

Neben dem roten Kleid wird auch eines versteigert, dass Prinzessin Diana bei einem Galadinner im Royal York Hotel in Toronto, Kanada, trug. Außerdem bietet die Auktion ein weiteres Kleid, das die Britin bei einer privaten Veranstaltung anhatte. Beide stammen von Designerin Catherine Walker. Prinzessin Kate (41) setzt ebenfalls auf dieses Label.

Camillas Krönungsoutfit stammt ebenfalls von Bruce Oldfield

Bei dem roten Kleid gibt es im Übrigen eine Verbindung zu Dianas langjähriger Konkurrentin und Charles' heutiger Ehefrau, Königin Camilla (76). Denn ihr weißes Krönungsoutfit am 6. Mai stammte ebenfalls von Designer Bruce Oldfield. Auch zuvor kleidete er sie schon für besondere Anlässe wie die Eröffnung des Parlaments im Jahr 2016 und die Premiere des James-Bond-Films "No Time to Die" im Jahr 2021.

SpotOnNews