Prinzessin Estelle: Coronavirus sorgt für Schulschließung

Die schwedische Prinzessin Estelle (8), die Tochter von Victoria (42) und Daniel von Schweden (46), kann derzeit nicht zur Schule gehen. Wie das Blatt "Expressen" meldet, gibt es auf ihrer Privatschule Campus Manilla in der Hauptstadt Stockholm einen positiven Test auf das Coronavirus. Ein Mitschüler habe sich infiziert. Der Schulleiter habe am Mittwochabend alle Eltern informiert, dass das Gebäude bis auf Weiteres geschlossen bleibe und der Unterricht ausgesetzt wird. So solle die Sicherheit aller gewährleistet werden.

Man wolle aber schnellstmöglich wieder die Pforten öffnen und warte nun auf Instruktionen der Behörden, wie vorzugehen sei. Die Erstklässlerin Estelle selbst sei nicht infiziert und kerngesund, bestätigte ein Sprecher des Königshauses. Sie wird nun in den eigenen vier Wänden unterrichtet, bis die Schule wieder geöffnet wird. Einige ihrer Mitschüler hätten sich bereits seit Tagen in Quarantäne befunden, da sie mit ihren Eltern in Risikogebieten gewesen seien.