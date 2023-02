© Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Anlässlich ihres elften Geburtstages am 23. Februar hat das schwedische Königshaus ein neues Porträt von Prinzessin Estelle veröffentlicht.

Prinzessin Estelle von Schweden feiert am 23. Februar ihren elften Geburtstag. Anlässlich ihres großen Tages hat das schwedische Königshaus ein neues Porträt von der Tochter von Kronprinzessin Victoria (45) und Prinz Daniel (49) veröffentlicht. "Heute wird Prinzessin Estelle 11 Jahre alt. Glückwunsch!", heißt es dazu auf dem offiziellen Instagram-Account.

Auf dem Foto sitzt die junge Estelle mit verschränkten Beinen auf einem hölzernen Sofa mit braunen Polstern und mehreren Kissen. Sie trägt ein legeres, aber schickes Ensemble aus weißem Strickoberteil, knielangem Rock mit Hahnentritt-Muster und weißer Strumpfhose. Ihre blonden Haare trägt sie offen und glatt. Der Kamera schenkt sie ein zurückhaltendes Lächeln.

Viele Komplimente für Prinzessin Estelle

In den Kommentaren unter dem Foto ist bereits eine Vielzahl an Glückwünschen zu lesen. "Herzlichen Glückwunsch Estelle! Du siehst aus wie deine wunderschöne Mutter und Großmutter Silvia", schwärmt unter anderem eine Userin. "Sie ist so schön! Alles Gute zum Geburtstag", kommentiert eine andere Person.