Die Familie von Prinzessin Eugenies Schwiegervater, George Brooksbank, hat dessen Leben gewürdigt. Er starb vor der Taufe seines Enkels.

Die Familie von Prinzessin Eugenies (31) Schwiegervater, George Brooksbank (1949-2021), hat in einer bewegenden Hommage sein Leben gewürdigt. Der pensionierte Wirtschaftsprüfer und Unternehmensleiter verstarb am Donnerstag, nur drei Tage vor der Taufe seines Enkels August (neun Monate).

Die Familie Brooksbank würdigte George in einer Anzeige in der Tageszeitung "Daily Telegraph", aus der "Mail Online" zitiert: "Brooksbank, George. Gestorben am 18. November. Er liebte alle schönen Dinge des Lebens, vor allem aber seine Frau, seine Freunde, seine Söhne, Schwiegertöchter und Enkelkinder." Einzelheiten zur Trauerfeier würden noch bekannt gegeben.

Kampf gegen das Coronavirus

Im Juni vergangenen Jahres hatte sich Prinzessin Eugenie noch via Instagram bei den Mitarbeitern des Royal Brompton Hospital bedankt, die George Brooksbank das Leben gerettet hatten, nachdem er an Corona erkrankt war. Damals wurden Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank (35) gewarnt, "sich auf das Schlimmste vorzubereiten", als George für fünf Wochen an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste.

Nachdem er sich von seinem lebensbedrohlichen Kampf mit dem Virus erholt hatte und neun Wochen im Krankenhaus lag, sagte Eugenie: "Ich möchte mich bei allen im Brompton-Krankenhaus dafür bedanken, dass sie das Leben meines Schwiegervaters gerettet haben. George kam neulich zu uns nach Hause zurück, so glücklich und als der 'Wundermann', wie er sich selbst nannte."

Seltene royale Doppeltaufe

August Brooksbank wurde am Sonntag (21.11.) in einer seltenen königlichen Doppeltaufe in der All Saints Chapel im Windsor Great Park zusammen mit seinem Cousin zweiten Grades, Lucas Tindall (acht Monate) - dem Sohn von Mike (43) und Zara Tindall (40) - in Anwesenheit von Queen Elizabeth II. (95) getauft, die sich seit über einem Monat auf ärztliche Anweisung hin schonen muss.

August Brooksbank ist das erste Kind von Jack und Eugenie. George Brooksbank konnte seinen im Februar geborenen Enkel noch kennenlernen, wie es in der Meldung heißt.