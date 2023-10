Nach der Geburt des zweiten Sohnes soll es Prinzessin Eugenie wieder in die britische Heimat ziehen. Die Royals sollen schon mit ihr planen.

Bekommen die britischen Royals bald wieder Verstärkung? Angeblich plant Prinzessin Eugenie (33), in ihre Heimat zurückzukehren und wieder mehr Verantwortung für die Krone zu übernehmen. Im vergangenen Jahr verbrachte sie den Großteil ihrer Zeit mit ihrer Familie in Portugal.

"Botschafterin für ihre Familie"

Über die neuen Royal-Pläne spekulieren derzeit verschiedene britische Medien. Wie etwa der "Mirror" berichtete, soll die Nichte von König Charles III. (74) größere Aufgaben beim Royal National Orthopaedic Hospital und anderen wohltätigen Organisationen übernehmen. Laut Insidern fühle sie sich "glücklich und erfüllt", wenn sie "als Botschafterin für ihre Familie fungiert" und sei bereit, langsam wieder dauerhaft im Vereinigten Königreich zu leben.

Zusammen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37) war Eugenie im Mai 2022 nach Portugal gezogen. In der Wohnanlage CostaTerra Golf and Ocean Club leben sie mit ihren beiden Söhnen August (2) und Ernest (fünf Monate). In Großbritannien waren sie seitdem nur noch selten. Das "OK!"-Magazin zitierte nun aber einen Insider mit der Aussage: "Eugenie wird ihre Rollen nicht erfüllen können, wenn sie so viel Zeit im Ausland verbringt. Deshalb hat sie beschlossen, immer mehr Zeit im Vereinigten Königreich zu verbringen und langsam zu einer dauerhaften Rückkehr überzugehen." Die jüngste Tochter von Prinz Andrew (63) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (64) fühle sich zudem in ihrer Heimat am wohlsten und wolle auch, dass ihre Kinder mit anderen Familienangehörigen aufwachsen können.

Eugenie könnte frischen Wind reinbringen

Für die königliche Familie käme Eugenies Hilfe sicher gelegen. Nach dem Weggang von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sowie dem Tod der Queen im vergangenen Jahr lastet die Hauptarbeit auf vier Personen: Charles, Camilla (76), William (41) und Kate (41). Zudem mangelt es an Familienmitgliedern, die unter 40 sind. Eugenie könnte also zu einer Verjüngung beitragen. Sie soll bereits als "Springer" eingeplant sein, wenn hochrangige Royals für Termine verhindert sind.