Die schwangere Prinzessin Eugenie hat in mehreren Instagram-Videos ihrem ersten Sohn August zum zweiten Geburtstag gratuliert.

Süße Grüße von Prinzessin Eugenie (32) zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes August Philip Hawke Brooksbank. Die 32-Jährige postete zum Ehrentag ihres ersten Kindes auf ihrer offiziellen Instagram-Seite ein Video ihres Sprösslings. Darin läuft August tapsigen Schrittes in einem Zoo von Gehege zu Gehege. Beim Blick auf seine Mama strahlt er über beide Ohren. Zu ihrem Post schrieb Eugenie: "Alles Gute zum zweiten Geburtstag für unseren Jungen Augie ... Du bist unsere größte Freude in der Welt. Tanz und lächle weiter, mein Engel."

In ihren Instagram-Storys postete die Tochter von Prinz Andrew (62) und Sarah Ferguson (63) zum Ehrentag weitere Schnappschüsse von ihrem Sohn und ihrem Mann Jack Brooksbank (32). In einem Video rennt August dick eingepackt durch eine Pfütze, in einem weiteren verabschiedet er sich von seinem Papa am Gartentor und in zwei Bildern stapft er an der Seite seines Vaters und seiner Mutter am Strand. Die Video- und Bilderserie in ihren Storys beschließt Eugenie mit einem "Happy Birthday Augie".

Prinzessin Eugenie erwartet ihr zweites Kind

Erst vor zwei Wochen gab Eugenie ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Ebenfalls auf Instagram postete sie ein Foto, auf dem ihr Sohn ihren Bauch küsst. "Wir sind so aufgeregt, mitzuteilen, dass es diesem Sommer ein neues Mitglied in unserer Familie geben wird", schrieb die Prinzessin zu dem Bild. Auch der Buckingham Palast bestätigte die freudige Nachricht und ließ mitteilen: "Die Familie ist überglücklich und August freut sich sehr darauf, ein großer Bruder zu werden."