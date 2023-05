Prinzessin Kate hat eine Wohltätigkeitsorganisation besucht. In einem smaragdgrünen Kleid erschien die Ehefrau von Prinz William in London.

Prinzessin Kate (41) hat erneut ihr modisches Händchen unter Beweis gestellt. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) besuchte am Donnerstag (18. Mai) im Rahmen der "Mental Health Awareness Week" das Anna Freud Centre in London. Dabei griff sie zu einem frühlingshaften, smaragdgrünen Midikleid. Dass ihr der Schnitt sehr gut steht, hat die 41-Jährige bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt.

Prinzessin Kate recycelt gerne

Das elegante Dress mit ellbogenlangen Ärmeln und einer schwarzen Knopfreihe ist von Suzannah London und kostet laut der britischen "Daily Mail" rund 3.000 Pfund (rund 3.452 Euro). Ein farblich passender Taillengürtel setzte ihre schlanke Silhouette perfekt in Szene. Dazu kombinierte die Princes of Wales weiße High Heels mit schwarzer Spitze von Alessandra Rich. Dank des Beinschlitzes zeigte die dreifache Mutter ein wenig Haut.

Ihre langen, leicht gewellten, braunen Haare trug Kate dabei offen. Ihr Make-up war dezent gehalten, Wimperntusche und ein roséfarbener Lippenstift rundeten den Look ab. Auch bei den Accessoires hielt sie sich zurück und trug lediglich ein paar Ohrringe.

Das Kleid ist allerdings keine Neuentdeckung: Bereits im Juni 2022 trug die Prinzessin bei einer Gedenkfeier für die Opfer der Brandkatastrophe im Grenfell Tower die Kreation von Suzannah London - allerdings in Weiß. Kate ist bekannt dafür, Looks zu recyceln. So trug sie bei der letzten Gartenparty Anfang Mai auf dem Rasen des Buckingham Palastes ein kornblumenblaues Kleid mit transparenten Ärmeln von Elie Saab sowie einen farblich passenden Blumen-Hut von Philip Treacy. Das Outfit hatte sie zuvor 2019 beim berühmten Royal Ascot Pferderennen getragen.

Prinzessin Kate setzt sich für psychische Gesundheit ein

Das Anna Freud Centre für Kinder und Familien ist eine Wohltätigkeitsorganisation, deren Schirmherrin Kate ist. Sie setzt sich für die psychische Gesundheit von Kindern ein und unterstützt seit mehr als 60 Jahren junge Menschen. Bei ihrem Besuch nahm die Prinzessin unter anderem an einer Reihe von Gesprächen teil, die sich um die psychischen Herausforderungen, mit denen junge Menschen heute konfrontiert sind, drehten.

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account von Prinz William und Prinzessin Kate sind Fotos ihres Besuches zu finden. "Anna Freud leistet unglaubliche Arbeit zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Bezug auf ihr psychisches Wohlbefinden", heißt es in dem Kommentar. "Ihr neues Toolkit 'Let's Talk About Anxiety' schärft das Bewusstsein und bietet noch mehr Zugang zu unschätzbaren Bewältigungsstrategien für den Umgang mit Ängsten." Es sei schön gewesen, "sich mit den Studenten zu treffen, die dieses Toolkit mitentwickelt haben".



Es handelt sich um den zweiten Auftritt von Prinzessin Kate für die "Mental Health Awareness Week". Anfang dieser Woche ging es für die 41-Jährige in die englischen Städte Bristol und Bath. Dort traf sie Schülerinnen der St.-Katherine's-Schule und stattete dem "Dame Kelly Homes Trust" einen Besuch ab. Dabei trug sie einen sportlichen, gelben Blazer, eine weiße Hose und weiße Sneaker.

SpotOnNews