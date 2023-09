Normalerweise zeigt sich Prinzessin Kate gern mit offenen Haaren bei ihren Terminen. Jetzt überraschte sie mit einer völlig neuen Frisur.

Prinzessin Kate (41) bleibt mit ihrer neuen Frisur im Gespräch. Bei ihrem jüngsten Termin am Mittwoch in Sittingbourne in der englischen Grafschaft Kent überraschte die Frau von Prinz William (41) dieses Mal mit einem eleganten Dutt, der ihre frisch geschnittenen Curtain Bangs hervorhebt. Zuletzt trug Kate ihre Haare überwiegend offen und gewellt.

Passend zur edlen Frisur setzte die Prinzessin von Wales einmal mehr auf einen Hosenanzug - dieses Mal wählte sie die Kleidungsstücke jedoch in unterschiedlichen Farben. Zur schwarzen Anzughose schlüpfte sie in ein beiges, hochgeschlossenes Top, zu dem sie wiederum einen roten Blazer mit goldenen Knöpfen von Zara kombinierte. Beim Schmuck kamen lediglich kleine, zarte Kreolen in Gold zum Einsatz. Spitze Wildlederballerinas mit dekorativer Schnalle in Schwarz machten den modernen Look komplett.

Kate ist wieder fleißig

Kate, die sich seit Jahren für frühkindliche Erziehung und Entwicklung engagiert, besuchte in Kent eine Einrichtung, die sich für die Unterstützung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf und Behinderungen einsetzt.

Vor Ort nahm sie an einem Kurs zur sensorischen Entwicklung mit einer Gruppe von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen teil, berichtet unter anderem das "People"-Magazin. Zudem führte sie Gespräche mit Eltern und den Mitarbeitenden.

Ein Termin nach dem anderen

Erst am gestrigen Dienstag stattete Kate der familiengeführten Textilfabrik AW Hainsworth in Leeds im Norden Englands einen Besuch ab. Dort trat sie im dunkelgrünen Hosenanzug auf. Vergangene Woche wohnte sie außerdem einem Event der Wohltätigkeitsorganisation Streets of Growth in London bei - im braunen Business-Look.

SpotOnNews