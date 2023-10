Beim Besuch eines Rugby-League-Inklusionstages ließ es sich Prinzessin Kate nicht nehmen, selbst eine Runde Rollstuhl-Rugby zu spielen.

Prinzessin Kate (41) ist bekannt dafür, bei offiziellen Terminen nicht nur als Zuschauerin in Erscheinung zu treten, sondern gerne auch mal selbst mitzumischen. Diese Vorliebe bewies sie am gestrigen Donnerstag abermals beim Besuch eines Rollstuhl-Rugby-Teams im Allam Sports Centre der Universität in Hull. Dort zeigte sie bei einer Trainingseinheit vollen Einsatz.

Nach einer kurzen Einweisung in die Spielregeln und Navigationsmöglichkeiten des Rollstuhls überließ man dem royalen Besuch die Ehre des Abschlags und spielte gemeinsam ein rasantes Match. Wie die Aufnahmen zeigen, hatte Kate dabei genauso viel Spaß wie ihre erfahrenen Teamkollegen und überzeugte mit verblüffender Passgenauigkeit.

Rugby-Match trotz Sportverletzung

An dem Termin nahm die Prinzessin trotz einer Verletzung an ihrer rechten Hand teil, die sie sich kürzlich beim Trampolinspringen mit ihren Kindern zugezogen hatte. Das Rugby-Spiel überstand sie hingegen ohne weitere Blessuren und wurde am Ende von den versammelten Sportlern für ihren ehrgeizigen Einsatz mit Jubel gefeiert. Zum Abschluss überreichte man ihr noch Vereins-Trikots mit den Namen ihrer drei Kinder George (8), Charlotte (8) und Louis (5) - für das nächste Rugby-Match im Garten von Schloss Windsor.

Mit der Sportart wird die Gattin von Prinz William (41) auch weiterhin eng verbunden bleiben. Anfang 2022 übertrug ihr Queen Elizabeth II. (1926-2022) die Schirmherrschaft über die englischen Rugby-Verbände. Diese lag zuvor in den Händen ihres Schwagers Prinz Harry (39), der diesen Posten jedoch aufgrund seines Rückzugs von seinen royalen Pflichten abgeben musste.