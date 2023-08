Mitten im Sommerurlaub der britischen Königsfamilie soll Prinzessin Kate spontan ein Musikfestival besucht haben.

Spontan und heimlich soll Prinzessin Kate (41) das Houghton Festival in Norfolk besucht und unter den zigtausenden Besuchern gefeiert haben. Das berichtete die "Daily Mail". Ehemann Prinz William (41) soll nicht dabei gewesen sein.

Undercover mit Security

Die künftige britische Königin sei am Wochenende "heimlich zum 24-Stunden-Musikfestival der Oberschicht" gegangen, heißt es in dem Bericht. Das Festival findet auf dem Anwesen ihrer Freundin Rose Hanbury (39), der Marquise von Cholmondeley, statt. Zuvor soll Kate dort zum Dinner eingeladen gewesen sein. "Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste vor, dass Catherine zum Festival gehen sollte", zitierte die "Daily Mail" einen Insider. Die Prinzessin sei "nervös wegen der Idee" gewesen und habe lange mit ihren Sicherheitsbeamten diskutiert. Schließlich habe sich die dreifache Mutter dann entschieden, in Begleitung ihrer Security das nahegelegene Festivalgelände zu besuchen.

Das Houghton Festival ist ein Kunst- und Musikfestival. Es gilt als Großbritanniens einziges 24-Stunden-Musikfestival und wurde 2017 von DJ Craig Richards ins Leben gerufen. Mehr als 200 Künstler traten von Donnerstag bis Sonntag auf 13 Bühnen auf, rund 12.000 Besucher feierten auf dem Gelände in Norfolk.

Das Thronfolgerpaar feiert gerne

Kate gilt als begeisterte Tänzerin und Musikfan. Früher zog sie gerne durch die Londoner Clubs. Ob sie jemals zuvor ein Festival besucht hat, ist nicht bekannt. 2008 wurde sie beim Besuch einer Rollschuh-Disko mit Freunden fotografiert. Auch Thronfolger William feiert gerne. Erst im Juni wurde er mit einem Kumpel im Londoner Nachtclub Koko beim Tanzen gesehen.

SpotOnNews