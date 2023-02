Am 14. Februar ist Valentinstag. Während viele Frauen rote Rosen bekommen, macht sich Prinzessin Kate diesbezüglich keine Hoffnungen.

Der Valentinstag steht vor der Tür und auch an den britischen Royals geht der 14. Februar nicht spurlos vorbei. Prinzessin Kate (41) plauderte bei einem Besuch des Kirkgate Market in Leeds über den bevorstehenden Feiertag. Dabei hielt die dreifache Mutter an einem Blumenstand, wo sie mit dem Floristen über sein Geschäft sprach und Blumen überreicht bekam.

Keine roten Rosen?

Mit Blick auf den Valentinstag sagte der Mann laut "People"-Magazin zu ihr: "Zweifellos wird William Ihnen ein paar rote Rosen kaufen." Nach Angaben des Floristen antwortete Prinzessin Kate: "Ich glaube nicht, dass er das tun wird." Prinzessin Kate und Prinz William sind seit 2011 verheiratet. Die beiden haben drei Kinder: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4).

Der Besitzer des Blumenstandes sagte dem Bericht zufolge, dass er der Prinzessin auch einen Rabatt angeboten habe. "Ich sagte, ich würde ihr eine Karte schenken und die Mehrwertsteuer abziehen", so der Florist und fügte hinzu, dass er das Gespräch mit Kate schätzte, die "sehr authentisch wirkte". Prinzessin Kate schlenderte danach noch weiter über den Markt, plauderte mit den Verkäufern und unterhielt sich mit den Besuchern, die gerade einkaufen waren. Die 41-Jährige hat auch eine persönliche Verbindung zur Stadt: In Leeds wurde ihr Vater, Michael Middleton (73), geboren.

SpotOnNews