Prinzessin Madeleine hat bei Instagram ein Foto mit ihren Kindern geteilt. Für Tochter Leonore hat es eine besondere Bedeutung.

Madeleine von Schweden (40) hat in einem Instagram-Post ein Foto mit ihren Kindern vor besonderer Kulisse veröffentlicht. Adrienne (4), Nicolas (7) und Leonore (9) stehen mit ihrer Mutter am Wasser, im Hintergrund sind Hochhäuser zu sehen. "Neun Jahre später ist Leonore zurück in NYC!", schreibt die 40-Jährige zu dem Bild, das sie mit ihren rund 317.000 Instagram-Followern teilte. Ihre Tochter wurde im Big Apple geboren und feierte am 20. Februar Geburtstag.

Vor wenigen Tagen gratulierte Prinzessin Madeleine Leonore bei Instagram liebevoll zu ihrem Ehrentag. "Heute neun Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag an unsere süße Leonore, die jeden Tag strahlt!" Dazu veröffentlichte sie ein Bild der Neunjährigen, die in einem sommerlichen Outfit und in Strandkulisse passend zur Bildunterschrift in die Kamera strahlt.

Madeleine von Schweden war von 2002 bis April 2010 mit dem schwedischen Rechtsanwalt Jonas Claes Bergström (44) liiert. 2006 lebte das Paar für sechs Monate in New York City. Eine anschließende Verlobung im Jahr 2009 wurde 2010 wieder gelöst. Auf der Flucht vor dem anschließenden Medienrummel flog die Prinzessin wieder in die USA, um im New Yorker Büro der "Childhood"-Organisation zu arbeiten. Über Freunde lernte sie den britisch-amerikanischen Investmentbanker Christopher O'Neill (48) kennen und lieben.

Die Nummer acht der schwedischen Thronfolge und der Geschäftsmann verlobten sich im Oktober 2012, ein dreiviertel Jahr später wurde im Königlichen Schloss zu Stockholm die Hochzeit gefeiert. 2014 kam Tochter Leonore zur Welt, 2015 Sohn Nicolas und 2018 Tochter Adrienne. Seit Sommer 2018 lebt Madeleine, nachdem sie einige Zeit in London gelebt hatten, mit ihrer Familie in Florida, USA.