Nach der Beilegung des Erbstreits mit ihrer Enkeltochter gibt sich Priscilla Presley alle Mühe, die entstandenen Wogen wieder zu glätten.

Die angeblichen Auseinandersetzungen um den Nachlass ihrer im Januar 2023 plötzlich verstorbenen Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) werden nicht nur an Priscilla Presleys (78) Nerven gezerrt haben. Nachdem sich die Familie im Mai außergerichtlich im Streit um die Verwaltung des Erbes geeinigt hatte, zeigte sich die Witwe von Elvis Presley (1935-1977) im Gespräch mit dem Magazin "People" erleichtert und zuversichtlich, dass nun endlich wieder Harmonie in die Familie einkehren werde.

"Die Presley-Familie ist stärker denn je"

Dort sagte sie: "Als Familie sind wir froh, dass wir dies gemeinsam gelöst haben. Meine Familie und ich hoffen, dass uns jeder die Privatsphäre gewährt, die wir brauchten, um angemessen um Lisa Marie zu trauern und persönliche Zeit miteinander zu verbringen. Wir lieben und schätzen euch alle und die Presley-Familie ist stärker denn je."

High-School-Girls Harper und Finley Presley

Ihr jüngster Post auf Instagram scheint diesen wiedererlangten Familienfrieden eindrucksvoll zu bestätigen. Auf dem Foto sieht man sie Arm in Arm mit ihren Enkeltöchtern Riley Keough (34) und den Zwillingen Harper und Finley Presley (14) in idyllischem Ambiente unter einem Gartenbaum vereint. Dazu schrieb sie: "Happy Graduation, Mädels! Ihr seid jetzt in der High School!!!"

Nach der einvernehmlichen Beilegung des Erbstreits erklärte Priscilla, dass Elvis sicherlich stolz auf den unerschütterlichen Zusammenhalt der Familie wäre. Stolz wäre er wahrscheinlich auch über dieses versöhnliche Familienfoto - und auf die Tatsache, in den Gesichtern seiner Enkeltöchter ein Stück von sich wiederzufinden.

Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis und Priscilla, war am 12. Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Um ihr Erbe ergab sich nach dem Tod zunächst angeblich ein Konflikt zwischen Priscilla Presley und Lisa Maries Tochter Riley Keough, der nun gelöst werden konnte.