Im Mai einigten sich Priscilla Presley und Enkelin Riley Keough im Streit um das Erbe von Lisa Marie Presley. Nun gibt es die Details.

Priscilla Presley (78) erhält laut der "New York Times" aus dem Nachlass ihrer Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) eine Million US-Dollar. Darauf habe sie sich mit ihrer Enkeltochter Riley Keough (34) außergerichtlich geeinigt, die Treuhänderin des Erbes ihrer Mutter ist. Priscilla Presley hatte das zunächst angefochten.

Priscilla Presley erhält zudem 400.000 Dollar für Anwaltskosten

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass die Großmutter und ihre Enkeltochter im Erbstreit eine Einigung erzielen konnten. Die genauen Details blieben bislang jedoch vertraulich. Nach der "New York Times" berichtete auch das US-amerikanische "People"-Magazin und zitierte aus den 95-seitigen Gerichtsunterlagen. Neben der Million zahle Keough ihrer Großmutter auch noch 400.000 US-Dollar für Anwaltskosten. Diese werde "gleichzeitig mit der Zahlung von einer Million Dollar gemäß Absatz 6 dieser Vereinbarung" erfolgen. Zu zahlen sei der Betrag "innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Lebensversicherungserlöse".

Riley Keough wird die alleinige Treuhänderin des Nachlasses ihrer Mutter und Vermögensverwalterin für ihre Zwillingsschwestern Harper und Finley Lockwood (14) sein. Die drei Geschwister teilen sich das Erbe. Ihr Onkel Navarone Garibaldi (36), der Halbbruder der Verstorbenen, erhält ein Neuntel.

Lisa Marie Presley war die einzige Tochter von Elvis

Lisa Marie Presley war am 12. Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Das einzige Kind von Musiklegende Elvis (1935-1977) und Priscilla Presley wurde 54 Jahre alt. In ihrem Testament hatte sie ihre Tochter als Vermögensverwalterin bestimmt. Es geht neben dem Besitz von Graceland auch um einen Anteil von 15 Prozent an der Firma Elvis Presley Enterprises. Priscilla Presley zog gegen das Testament und damit gegen ihre Enkelin vor Gericht. Sie war von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet.