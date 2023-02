Priscilla Presley und "Jackass"-Star Bam Margera haben sich zu einem gemeinsamen Essen getroffen. So kam es zu der überraschenden Paarung.

Dieses Lunch-Date hätten wohl die wenigsten so erwartet: "Jackass"-Star Bam Margera (43) hat auf Instagram ein Foto eines gemeinsamen Mittagessens mit Elvis Presleys (1935-1977) Ex-Frau Priscilla Presley (77) gepostet. Beide Stars haben in den vergangenen Wochen und Monaten schwere Zeiten durchleben müssen. So trauert Presley um ihre am 12. Januar an einem Herzstillstand verstorbene Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023), die nur 54 Jahre alt wurde. Ex-Skateboarder und Schauspieler Margera kämpft hingegen seit langer Zeit immer wieder gegen eine Alkoholsucht und psychische Probleme an. Seine Corona-Erkrankung im vergangenen Dezember hätte er zudem um ein Haar nicht überlebt.

Daher kennen sich Priscilla Presley und Bam Margera

Wie es zu dem Treffen kam, erläutert die US-Klatschseite "TMZ". Demnach ist Margera mit Presleys Sohn, dem Musiker Navarone Garcia (35), befreundet. Er ist der Halbbruder der verstorbenen Lisa Marie Presley, und hat nach eigener Aussage im Jahr 2020 erfolgreich seine Drogen- und Opioid-Sucht überwunden. Das verriet Garcia erst vor wenigen Tagen gegenüber "People". Der Musiker ist auf den zwei weiteren Bildern aus Margeras Instagram-Post zu erkennen.

Priscilla Presley hat das Testament ihrer Tochter angefochten

Nach der emotionalen Trauerfeier und Beisetzung Lisa Marie Presleys Ende letzten Monats hat Priscilla Presley das Testament ihrer Tochter juristisch angefochten. Wie "Page Six" berichtete, stellt die 77-Jährige die "Echtheit und Gültigkeit" des Testaments infrage. Nach einer Änderung aus dem Jahr 2016 wurde Presley offenbar aus dem Treuhandvermögen entfernt und durch Lisa Marie Presleys älteste Tochter Riley Keough (33) ersetzt. Presley behauptet unter anderem, dass die Unterschrift ihrer verstorbenen Tochter unter dem Dokument falsch aussieht.