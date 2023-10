Priyanka Chopra legte in einer funkelnden Smaragdrobe einen aufsehenerregenden Solo-Auftritt in New York hin.

Priyanka Chopra (41) war der Hingucker auf der DKMS-Gala am Donnerstag in New York. Die Schauspielerin schritt in einer funkelnden Smaragdrobe über den roten Teppich. Das Kleid bot viele raffinierte Details. So bedeckte ein bodenlanges Cape nur eine Schulter der 41-Jährigen. Ein hoher Beinschlitz sowie ein Cut-out am Bauch ließen zudem viel nackte Haut durchblicken.

Dazu kombinierte die 41-Jährige goldene High-Heels-Sandaletten sowie silberne Hängeohrringe und zwei Ringe an den Händen. Die Schauspielerin trug ihr Haar offen im Mittelscheitel und betonte ihre Augen mit grauen Lidschatten. Ein mattroter Lippenstift machte ihren Look komplett.

Schauspielerin kam ohne ihren Ehemann

Chopra kam ohne ihren Ehemann Nick Jonas (31) zur Gala, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Begleitet wurde sie stattdessen von dem Geschäftsmann Stefano Curti. Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat.