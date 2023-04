Priyanka Chopra hat bei der "Citadel"-Premiere in Rom in einer grünen Valentino-Robe alle Blicke auf sich gezogen.

Priyanka Chopra (40) hat am Freitagabend (21. April) die Premiere ihrer neuen Serie "Citadel" in Rom besucht. In Begleitung von Ehemann Nick Jonas (30) wurde sie durch ihren Look zum Hingucker des Abends. Die Schauspielerin trug eine bodenlange Robe von Valentino in einem kräftigen Grün. Zum ärmellosen Kleid mit tiefem Ausschnitt gehörte zudem ein farblich passender Mantel mit Schleppe, der am Saum mit Federn besetzt war. Um den Look zu vervollständigen, trug die Schauspielerin Diamantschmuck mit smaragdgrünen Steinen und frisierte ihr Haar zu einem hohen Pferdeschwanz, einzelne Strähnen umrahmten dabei ihr Gesicht.

"Citadel": Darum geht's

"Citadel" ist ab 28. April bei Amazon Prime Video zu sehen. Hinter der starbesetzten Agenten-Serie stecken als ausführende Produzenten und Regisseure die "Avengers: Infinity War"- und "Avengers: Endgame"-Macher Joe (51) und Anthony Russo (53). Erzählt wird die Geschichte zweier Geheimagenten mit Gedächtnisverlust. Mason Kane ("Game of Thrones"-Star Richard Madden, 36) und Nadia Sinh (Chopra) versuchen für die titelgebende Spionage-Agentur, ein Syndikat namens Manticore zu bekämpfen. Mit einem Budget von über 200 Millionen US-Dollar ist "Citadel" einer der teuersten Serien aller Zeiten. Staffel zwei ist bereits bestätigt.