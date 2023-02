Die "The Voice Kids"-Jury in der elften Staffel (v.l.n.r.): Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut , Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo

Promi-Auflauf bei "The Voice Kids" Marco Reus, Calum Scott und Co. geben sich die Ehre

Im März startet die neue Staffel "The Voice Kids", mit einer Neuerung: 18 Prominente werden die Einladungen überbringen.

Die Sat.1-Show "The Voice Kids" geht neue Wege. Wie der Sender am Freitag bekannt gibt, wird es eine entscheidende Neuerung bei der im März startenden elften Staffel geben. Insgesamt werden 18 unterschiedliche Stars die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen persönlich und per Video-Botschaft zu den "Blind Auditions" einladen. Dabei sind unter anderem der BVB-Star Marco Reus, UK-Star Calum Scott, Tennis-Ass Alexander Zverev, Bill und Tom Kaulitz, Sänger Max Giesinger oder Moderator Matthias Opdenhövel.

Bei der neuen Staffel nehmen die bereits erfahrenen Coaches Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo einmal mehr auf den berühmten Drehstühlen Platz. In diesem Jahr werden nicht nur Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen, sondern auch Talente aus Irland, England, Belgien, Ukraine und Spanien. Die erste Folge läuft am Freitagabend, den 10. März, ab 20:15 Uhr in Sat.1.

Auch diese Promis sind mit von der Partie

Außerdem sind mit dabei: die TikToks-Stars Elevator Boys, Schauspieler Emilio Sakraya, Starkoch Nelson Müller, Basketballer Johannes Thiemann, Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Sängerin Nina Chuba, Musiker Michael Schulte, Popsänger Alexander Eder und der ehemalige "The Voice Kids"-Sieger Egon Werler. Moderiert wird die Show von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

