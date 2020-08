Promi Big Brother: Claudia Kohde-Kilsch muss als erste Bewohnerin gehen

An Tag vier stand bereits die erste Entscheidung bei "Promi Big Brother" an. Claudia Kohde-Kilsch musste das Haus verlassen.

Tag vier im TV-Container und es herrschte weiter dicke Luft. Nicht nur die anhaltenden Streitereien im Märchenwald gingen in die nächste Runde, auch wegen des bevorstehenden Rausschmisses des ersten Teilnehmers lagen die Nerven offenbar blank. Denn zum ersten Mal in der "Promi Big Brother"-Geschichte musste der erste Bewohner nach nicht mal einer Woche wieder gehen. Die Teilnehmer mit den wenigsten Anrufen landeten auf einer Exit-Liste. Wer tatsächlich seine sieben Sachen packen musste, bestimmten die Bewohner.

Doch vor dem großen Finale machte vor allem Dauer-Stinkstiefel Senay Gueler (44) Randale. Kaum aufgestanden, motze und schimpfte er, was das Zeug hielt in Richtung Lieblingsfeindin Emmy Russ (21). "Mehr fake geht einfach nicht", attestierte der Szene-DJ und Schauspieler der 21-Jährigen zum Beispiel. Russ hingegen wusste gar nicht, was Guelers Problem mit ihr sei, dennoch behandle er sie wie ein "Stück Scheiße." Sogar Angst habe sie vor ihm.

Senay Gueler will kein Vorbild sein

Auch mit Jasmin Tawil (38) geriet Gueler aneinander. Sie plädierte dafür, dass doch alle Nicht-Raucher werden sollten. Schließlich habe man eine Vorbildfunktion für die Zuschauer. Das passte dem unter dem Nikotin-Entzug leidenden Gueler ganz und gar nicht: "Das hier ist Unterhaltungsfernsehen. Unterhaltungsfernsehen mit Trashpromis wie uns, die sich an die Gurgel gehen unter Extremsituationen. Erzähl mir bitte nichts von Vorbild!", echauffiert er sich lautstark.

Am Abend war die Stimmung weiter aufgeheizt. Bei einer Gruppenentscheidung knallte es zwischen Gueler und Elene Lucia Ameur (26), zwischen Gueler und Russ, Gueler und Ikke Hüftgold (44). Das schlug dem 44-Jährigen auf die Stimmung und er überlegte offen, ob er freiwillig geht. "Ich hoffe, der bleibt noch lange da drin, weil hier draußen brauchen wir ihn auch nicht", stichelte Studio-Gast Claudia Obert (58) außer Hörweite von Gueler - wahrscheinlich zu ihrem Glück.

Die Bewohner entscheiden, wer gehen muss

Nach den Challanges wurde "Bäumchen wechsle dich" gespielt. Emmy Russ und Ikke Hüftgold durften ins Schloss. Erstere kriegte sich vor Glück kaum noch ein. Im Gegenzug mussten Claudia Kohde-Kilsch (56) und Udo Bönstrup (25) in den Märchenwald. Die Freude von Russ sollte aber nicht von Dauer sein. Denn auch Erzfeind Senay Gueler und Katy Bähm (27) stiegen auf. Dafür mussten Sascha Heyna (45) und Simone Mecky-Ballack (44) in den Wald ziehen. Zum Schluss wurden die Schlossbewohner weiter dezimiert: Auch Werner Hansch (81) sollte in Zukunft auf Luxus verzichten müssen. Die Schlossbewohner waren, da die meisten Zuschauer für sie angerufen hatten, vor einem Rausschmiss sicher.

Für Claudia und Udo kam es sogar noch schlimmer: Sie landeten auf der Exit-Liste. Ihre Mitbewohner standen dann vor der Aufgabe, einen der beiden rauszuwerfen. Doch zuerst mussten die beiden Zitterkandidaten gegeneinander antreten. Der Gewinner durfte einen Bewohner benennen, dessen Stimme nicht gewertet werden sollte. Udo baute den höchsten Turm aus den bereitgestellten Bauklötzen und ließ die Stimme von Elene nicht werten, die sich aber dann gegen Claudia und für ihn entschied. So kann man sich täuschen.

Am Ende stimmten die Bewohner mit hauchdünnen sieben zu sechs Stimmen für Claudia. Sie musste ihre Koffer packen. Sichtlich enttäuscht verdrückte diese sogar einige Tränen.

Die achte Staffel "Promi Big Brother" dauert drei Wochen und endet am 28. August 2020. Die Show läuft täglich um 22:15 Uhr sowie freitags und montags um 20:15 Uhr. Ab Montag, den 24. August, wird täglich um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn gesendet.