Sooo verliebt! Das sind die Promi-Hochzeiten 2019

"Ja, ich will!" 2019 wagten zahlreiche Stars den Gang zum Traualtar. Ob klammheimlich oder vor den Augen der Öffentlichkeit - diese Hochzeiten haben für Aufsehen gesorgt. Allen voran das von Model und Moderatorin Heidi Klum (46) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (30) veranstaltete Fest der Liebe.

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Model Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz sind seit 2019 unter der Haube. Die beiden gaben sich Anfang August auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Im Februar sollen sie sich bereits standesamtlich getraut haben. Die Hochzeitssause hielt das Glamour-Paar Top Secret: Im Vorfeld sollen die Gäste, darunter Wolfgang Joop (75) und Mel B (44), darum gebeten worden sein, keine Fotos oder Videos von der Veranstaltung in den Sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Zwei Tage später postete Klum das erste Hochzeitsfoto: Kaulitz trug einen weißen Anzug mit hellblauem Hemd und passendem Einstecktuch, seine Braut wählte ein voluminöses Kleid mit Schleppe und langem Schleier. Auf der Hochzeits-Yacht verbrachten die beiden anschließend romantische Flitterwochen. Anfang Dezember wurde bekannt, dass sie nun offiziell Heidi Kaulitz heißt - in der Öffentlichkeit wird sie aber weiterhin unter ihrem Künstlernamen Heidi Klum auftreten.

Sophie Turner und Joe Jonas

Doppelt hält besser: "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Musiker Joe Jonas (30) haben sich in diesem Jahr gleich zweimal die ewige Treue geschworen. Im Oktober 2017 hatten sich Turner und Jonas nach rund einem Jahr Beziehung verlobt. Am 1. Mai dieses Jahres gaben sie sich nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei den Billboard Music Awards in Las Vegas überraschend das Jawort. Getraut hat sie passend zum Hochzeitsort ein Elvis-Imitator. Am 29. Juni gaben sie sich auf Schloss Tourreau in Sarrians, Südfrankreich dann bei ihrer offiziellen Hochzeitszeremonie, und unter den Augen von Freunden und Familie, noch einmal das Jawort. Das Kleid, das die 23-Jährige für ihren besonderen Tag ausgewählt hatte, stammt aus dem Hause Louis Vuitton.

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Ihr Hochzeitsdatum galt bis kurz vor der Trauung als streng geheim: Schauspieler Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (29) haben am 8. Juni im Rahmen einer romantischen Feier im engsten Freundes- und Familienkreis im kalifornischen Montecito ihre Hochzeit gefeiert, wie das US-Magazin "People" berichtete. Unter den Gästen sollen neben den Brauteltern Maria Shriver (64) und Arnold Schwarzenegger (72) auch Chris Pratts siebenjähriger Sohn Jack aus der Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris (42) sowie Katherine Schwarzeneggers Geschwister Patrick (26), Christopher (22) und Christina (28) gewesen sein. Nach der Zeremonie gab es laut "People" einen Empfang mit Live-Band, bei dem ein leichtes Sommer-Menü mit vielen lokalen Produkten und Gemüse angeboten wurde.

Justin und Hailey Bieber

Auf diese Hochzeit warteten Fans ebenfalls gespannt: US-Sänger Justin Bieber (25) und Model Hailey Baldwin (22) gaben sich am 30. September noch einmal hochoffiziell vor etwa 150 Gästen das Jawort. Die kirchliche Trauung fand im Resort Montage Palmetto Bluff in South Carolina in einer kleinen Kapelle statt. Während Justin Bieber an jenem Tag in Anzug, Hemd und Fliege glänzte, wechselte seine Liebste gleich mehrmals das Outfit. Auf ein mit Spitzenblumen besetztes Brautkleid von Designer Virgil Abloh folgten zwei weitere Kleider für den Abend. Im Herbst 2018 hatten die beiden bereits still und heimlich Ja gesagt.

Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam

Auch in der Royal-Welt wurden Hochzeiten gefeiert: Charlotte Casiraghi (33) hat ihrem Liebsten, dem französischen Filmproduzent Dimitri Rassam (38), am 29. Juni erneut das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand bereits am 1. Juni statt. Die kirchliche Zeremonie feierte das Paar im kleinen Ort Saint-Rémy-de-Provence. Die 33-jährige Monaco-Prinzessin hat einen besonderen Bezug zur Provence, denn nach dem Tod ihres Vaters Stefano Casiraghi (1960-1990) ist sie im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie dorthin gezogen. Seit 2017 ist Casiraghi mit dem Filmemacher liiert. Im Oktober letzten Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Raphaël (5) brachte Casiraghi mit in die Beziehung.

Oliver Pocher und Amira Aly

In der deutschen Promi-Welt wurde ebenfalls die Liebe gefeiert: Comedian Oliver Pocher (41) gab seiner Freundin Amira Aly (27) im Oktober auf den Malediven das Jawort. Pochers Ehefrau brachte anschließend am 11.11. um 11:11 Uhr und damit pünktlich zum Start der Karnevalsaison das erste gemeinsame Kind zur Welt. Die beiden absolvierten im November 2018 den ersten offiziellen Pärchen-Auftritt. Amira Pocher wurde zum ersten Mal Mutter, Oliver Pocher hat bereits drei Kinder aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (36).

Weitere Promi-Hochzeiten 2019

Außerdem gaben sich 2019 auch diese deutschen Prominenten das Jawort: Schauspielerin Mimi Fiedler (44) und Produzent Otto Steiner (56); Fußballer Kevin Großkreutz (31) und Freundin Caro; Schauspieler Tom Schilling (37) und Freundin Annie Mosebach; Model Barbara Meier (33) und Unternehmer Klemens Hallmann (43); Fußballer Mesut Özil (31) und Amine Gülse (26); Schauspielerin Maren Gilzer (59) und Unternehmer Harry Kuhlmann; TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink (58) und der Wirtschaftsanwalt Peter Fissenewert (58); Moderator Thore Schölermann (35) und Schauspielerin Jana Julie Kilka (32); TV-Star Menowin Fröhlich (32) und seine Freundin Senay; sowie TV-Ikone Hugo Egon Balder (69) und Freundin Elena Sumischewskaja (53).

In Hollywood und der internationalen Promi-Welt traten unter anderem diese Stars vor den Traualtar: Schauspielerin Lea Michele (33) und Freund Zandy Reich (36); Schauspieler Miles Teller (32) und Freundin Keleigh Sperry (27); Schauspieler Jude Law (46) und Freundin Phillipa Coan; Schauspielerin Zoë Kravitz (30) und Freund Karl Glusman (31); Schauspieler Tom Ellis (41) und Drehbuchautorin Meaghan Oppenheimer (33); Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Freundin Lauren Hashian (35); "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (53) und "One Tree Hill"-Star Hilarie Burton (37); Rapperin Nicki Minaj (36) und Freund Kenneth Petty; sowie Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea (57) und Designerin Melody Ehsani.