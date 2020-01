Promi-Hochzeiten 2020: Diese Stars geben sich das Jawort

Sie wollen sich schon bald die ewige Treue schwören: Einige prominente Paare haben 2019 ihre Verlobung gefeiert und werden sich das Jawort geben. Prinzessin Beatrice (31) und der Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (geb. 1983) haben ihre Hochzeit bereits für 2020 angekündigt. Andere Promis halten ihren genauen Hochzeitstermin noch geheim.

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi gaben ihre Verlobung nach elf Monaten Beziehung im September 2019 bekannt. Ein Dämpfer in der Vorbereitung zur Hochzeit: Prinz Andrew (59), der Vater von Beatrice, sorgt mit seiner Verbindung zu dem verstorbenen Jeffrey Epstein (1953-2019), einem verurteilten Sexualstraftäter, für Schlagzeilen. Adelsexperten glauben deshalb, dass die Hochzeitsfeier abseits des Rampenlichts stattfinden könnte. Eine Live-Berichterstattung, wie bei der Trauung von Beatrice' jüngerer Schwester, Prinzessin Eugenie (29), auf Schloss Windsor, werde es wohl nicht geben. Ein genaues Datum für die Feier wurde bislang noch nicht verkündet.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Anfang März 2019 gaben Sängerin Jennifer Lopez (50) und der Ex-Baseball-Star Alex Rodriguez (44) ihre Verlobung bekannt. Nach circa zwei Jahren Beziehung machte Rodriguez der Sängerin auf den Bahamas einen Antrag. Ende September 2019 fand ihre offizielle Verlobungsparty statt: Ein halbes Jahr nach dem Antrag feierte das Paar ausgelassen mit Freunden und Familie. Wann die große Hochzeit steigen wird, ist aber noch nicht bekannt.

Scarlett Johansson und Colin Jost

Scarlett Johansson (35, "Avengers: Infinity War") und Colin Jost (37) wollen heiraten. Das Paar hat sich nach zwei Jahren Beziehung im Mai dieses Jahres verlobt. Der "Saturday Night Live"-Star wird zum ersten Mal vor den Traualtar treten, seine Verlobte bereits zum dritten Mal. Ihre Ehe mit Romain Dauriac (37) scheiterte im September 2017. Das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter, Rose (geb. 2014). Johansson war zudem schon mit Ryan Reynolds (43) verheiratet, die Ehe hielt von 2008 bis 2011. Mit ihrem jetzigen Verlobten Colin Jost zeigte sich der Marvel-Star zum ersten Mal im November 2017 in der Öffentlichkeit.

Katy Perry und Orlando Bloom

Süße Überraschung am Valentinstag 2019: Sängerin Katy Perry (35, "I Kissed a Girl") und Schauspieler Orlando Bloom (42, "Der Herr der Ringe") haben sich verlobt. Das bestätigte der US-Star mit einem Instagram-Foto, auf dem der große, blütenartige Verlobungsring an ihrer Hand zu sehen war. Ihr doppeldeutiger Kommentar dazu: "Full Bloom" (Dt. "Volle Blüte"). Katy Perry und Orlando Bloom sind - mit einer Unterbrechung - seit 2016 ein Paar. Für beide wird es die zweite Ehe. Perry war von 2010 bis 2012 mit dem britischen Schauspieler Russell Brand (44) verheiratet. Bloom von 2010 bis 2013 mit dem australischen Model Miranda Kerr (36), mit der er den gemeinsamen Sohn Flynn (geb. 2011) hat.

Martin Semmelrogge und Regine Prause

Auch in der deutschen Promi-Welt wurde 2019 die Liebe gefeiert: Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge (64, "Bang Boom Bang") ist wieder verlobt. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" verriet der Darsteller im Oktober, dass er seiner Freundin Regine Prause einen Heiratsantrag gemacht habe - mit Erfolg. Die beiden sind seit rund einem Jahr liiert. Kennengelernt hat Semmelrogge seine neue Liebe über seine verstorbene Frau Sonja, die im Sommer 2018 einem Krebsleiden erlag. Die Hochzeit soll 2020 auf Mallorca stattfinden, anschließend vielleicht auch noch mal in Amerika.

Auch diese Promis wollen heiraten

Viele weitere Promis haben sich 2019 verlobt: Herzogin Kates Bruder James Middleton und Alizee Thevenet; Schauspieler Adam DeVine und Chloe Bridges; Ex-Oasis-Star Liam Gallagher und Debbie Gwyther; Musiker Robbie Arnett und Schauspielerin Elizabeth Olsen; Schauspieler Jonah Hill und Gianna Santos; "Riverdale"-Schauspielerin Vanessa Morgan und Profisportler Michael Kopech; US-Komikerin Jenny Slate und Ben Shattuck; Schauspielerin Susan Kelechi Watson und Kollege Jaime Lincoln Smith; Schauspieler Dennis Quaid und Laura Savoie; "Modern Family"-Star Sarah Hyland und der ehemalige "The Bachelorette"-Kandidat Wells Adams.

Aus deutscher Sicht wollen vor den Traualtar treten: Sylvie Meis und Freund Niclas Castello; TV-Sternchen Kim Gloss und Alexander B.; Schauspieler Jürgen Vogel und Natalia Belitski sowie TV-Moderatorin Birgit Schrowange und Frank Spothelfer. Und zu Weihnachten 2019 bekam das deutsche Model Toni Garrn (27) einen Antrag von ihrem Freund, dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer (28). Sie könne es kaum erwarten, fast jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen, schrieb Garrn via Instagram.