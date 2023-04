Heidi Klum als modischer Star in der kalifornischen Wüste

Wieder haben die Stars mit Outfit-Kreationen beim Coachella begeistert - Heidi Klum am zweiten Wochenende und Tochter Leni am ersten.

Auch 2023 hatte das berühmt-berüchtigte Coachella-Festival nicht nur musikalische Acts und eine herausragende Kulisse zu bieten. Dank vieler Stars aus der internationalen Modeszene waren außerdem wieder einige beeindruckende Looks in der kalifornischen Wüste zu sehen.

Heidi Klum (49) besuchte zusammen mit drei ihrer vier Kinder das zweite Festival-Wochenende in der kalifornischen Wüste. Henry (17) und Johan (16) trugen lässige Kombinationen aus Jeans, Muscleshirt und Pulli. Ihre Schwester Lou (13) fiel vor allem durch weiße Plüschstulpen an den Waden auf, die sie zu Minirock und weißem Shirt kombinierte, wie einem Videoclip auf Klums Instagram-Account zu entnehmen ist.

Heidi Klum selbst zeigte sich ihren 10,4 Millionen Followerinnen und Followern in mehreren Outfits bei dem Kultfestival. In einigen Fotos und Clips ist sie in einem cremfarbenen Spitzenzweiteiler, bestehend aus Bluse und Hose, zu sehen. Besondere Highlights waren eine Art Sepplhut und ein großer Fliegenpilzohrhänger.

Und auch mit ihrem zweiten Outfit überraschte sie. Heidi Klum trug eine Art hellblaues Minidirndl mit goldenen Details. Darunter blitzte ein schwarzer Spitzen-BH hervor. Eine schwarze Scherpe zierte ihre Taille. Schwarze Overknees machen den Look komplett.

Leonie Hanne zeigt Flower-Power

Doch auch am ersten Festival-Wochenende gab es echte Fashion-Highlights. Ins Zeug gelegt hat sich etwa Mode-Bloggerin Leonie Hanne (34), die auf Instagram unter anderem ein durchsichtiges und hautenges Kleid mit langen Ärmeln und 3D-Blumen präsentiert hat. Die floralen Prints bedeckten dabei nur die nötigen Stellen, sodass die schlanke Influencerin den Fokus auf ihre schmale Silhouette legte. Ein lachsfarbener Chanel-Rucksack, goldener Schmuck, beige Cowboyboots und eine lockere Flechtfrisur machten den Festival-Look komplett.

Alessandra Ambrosio liebt Boho

Der Look von Alessandra Ambrosio (42) wurde vor allem mit viel Liebe zum Detail kreiert. Ihr sexy Boho-Outfit, bestehend aus karamellfarbener Schlaghose mit Cut-Outs und einem beigen Häkel-Crop-Top, repräsentierte durch und durch den Stil des bekannten Wüsten-Festivals. Hohe Peeptoes, eine Retro-Sonnenbrille, geflochtene Strähnen und eine braune Umhängetasche waren zusätzliche Highlights.

Irina Shayk im sexy Wednesday-Addams-Look

Model Irina Shayk (37) hingegen setzte auf ein vollends schwarzes Outfit, das es aber in sich hatte. Das durchsichtige Trägerkleid mit feinen Volants ließ viel nackte Haut durchblitzen. Durch einen Choker, die lange Kreuz-Kette sowie den dunkelroten Lippenstift verpasste Shayk ihrem Look einen kleinen Wednesday-Addams-Vibe.

Hailey Bieber und Leni Klum mögen es einfach

Deutlich schlichter, aber nicht weniger stylisch ließen sich Hailey Bieber (26) und Leni Klum (18) beim Coachella blicken. Zusammen mit Ehemann Justin Bieber (29) erschien Hailey in einer Kombi aus Baggy-Jeans und weißem Crop-Top. Akzente setzte sie mit goldenem Schmuck und einer Cap.

Leni Klum war zwar nicht beim Familienausflug am zweiten Wochenende dabei, dafür war sie einer der der Hingucker am ersten. Auf Instagram zeigte sie sich in einem Ensemble aus weiter Cargohose und knappem Bikinioberteil.

Auch sie setzte auf Cap und Sonnenbrille sowie klobige Boots.