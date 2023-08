Das Promi-Special der Quizshow "Gefragt - Gejagt" ist diesmal fast ein Muss für "Tatort"- und "Polizeiruf"-Fans.

Das Promi-Special der beliebten Quizshow "Gefragt - Gejagt" am Samstag (5. August, 20:15 Uhr, das Erste) ist in der Sonntagskrimi freien Zeit fast ein Muss für "Tatort"- und "Polizeiruf"-Fans. Denn diesmal messen sich unter anderem viele Ermittler-Darsteller in den Primetime-Ausgabe der Vorabendsendung.

Zwei "Polizeiruf 110"-Stars stellen sich den Fragen

Laut Sender wird Anneke Kim Sarnau (51) zu Gast sein. Sie spielt seit 2010 Profilerin Katrin König in der erfolgreichen Rostocker "Polizeiruf 110"-Ausgabe. 2020 wurde sie für ihre schauspielerische Leistung im "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnet. 2022 mit dem Grimme-Preis für den "Polizeiruf 110: Sabine". Hinter den Kulissen ist Anneke Kim Sarnau vor allem für ihr ansteckendes Lachen bekannt. Fotos von der Aufzeichnung lassen vermuten, dass es auch diesmal wieder durch die Studioräume hallen wird.

Mit Michaela May (71) ist zudem ein ehemaliger Sonntagskrimi-Star am Start. Sie spielte von 2001 bis 2009 neben Edgar Selge (75) die selbstbewusste und heimatverbundene Kriminalhauptkommissarin Jo "Josephine" Obermaier im Münchner "Polizeiruf 110". Für ihre Rollen wurden die beiden 2004 zu Ehrenkommissaren der bayerischen Polizei ernannt. Zwei Jahre später erhielt Michaela May für ihre darstellerische Leistung in der Folge "Der scharlachrote Engel" den Adolf-Grimme-Preis in Gold.

Oder können doch die "Tatort"-Kollegen die Jäger besiegen?

Doch auch die "Tatort"-Fraktion schickt zwei Ermittler-Darsteller in das Wissens-Battle mit der Quizelite. Mit Schauspielerin Luise Wolfram (36) stellt sich ein eher junges "Tatort"-Gesicht dem Wettkampf. Die gebürtige Thüringerin ist das Bindeglied zwischen dem alten und dem aktuellen Bremer Team. Von 2016 bis 2019 spielte sie die Rolle der BKA-Spezialistin Linda Selb im Ermittlerteam um Lürsen und Stedefreund. Seit 2021 bildet sie in derselben Rolle mit Jasna Fritzi Bauer (34) und Dar Salim (45) das neue Ermittlerteam.

Schauspieler Richy Müller (67) verkörpert dagegen schon seit 2008 in den Lannert-und-Bootz-Folgen aus Stuttgart Kriminalhauptkommissar Thorsten Lannert. Wer von ihm als "Tatort"-Kommissar nicht genug bekommen kann, hat am Sonntag (6. August, 20: 15 Uhr, das Erste) gleich nochmal die Gelegenheit, ihn in Action zu sehen. Am gewohnten Sendeplatz wird "Tatort: Der Welten Lohn" (2020) wiederholt, bei dem die Ermittler in den Kampf zwischen einem autoritären Konzernchef und dessen ehemaligem Mitarbeiter geraten...

Weitere Promis in der "Gefragt - Gejagt"-Abendausgabe

Um sich mit den Jägerinnen und Jägern zu messen, werden auch diese Promis bei Moderator Alexander Bommes (47) zu Gast sein:

Comedian Lutz van der Horst (47), Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (43), Lord-of-the-Lost-Frontman Chris Harms (43), die Schauspielerinnen Valerie Niehaus (48) und Lisa Feller (47), ihre Kollegen Heinz Hoenig (71) und Jan Sosniok (55) sowie die Moderatorinnen Ruth Moschner (47) und Laura Karasek (41), Moderator Louis Klamroth (33), "tagesschau"-Sprecher Jens Riewa (60) und Kultdiva Lilo Wanders (67).