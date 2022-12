Uwe Ochsenknecht feiert gemütlich mit seiner Frau, Model Sara Nuru pendelt zwischen zwei Ländern. So verbringen die Stars Weihnachten.

Weihnachtszeit ist Familienzeit! Nicht nur für die Kinder gehören die Feiertage oft zur schönsten Zeit des Jahres. Auch die Promis zieht es zu ihren Lieben. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Stars nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

"Driving Home For Christmas"

Entertainer Riccardo Simonetti (29): "Ich feiere Weihnachten ganz traditionell bei der Familie in Bayern. Mein Freund ist auch immer dabei, was sehr speziell ist, weil er am 25. Dezember Geburtstag hat und wir dann immer doppelt feiern können."

Sängerin Anna-Carina Woitschack (30): "Ich feiere mit meinen Eltern. Mein Vater wird nächstes Jahr 80, da weiß man nicht wie viele gemeinsame Weihnachten man noch hat."

Star-Geiger David Garrett (42): "Ich werde Weihnachten in Berlin verbringen. Nachdem ich mit meiner Familie in Deutschland gefeiert habe, werde ich wahrscheinlich noch in die USA fliegen und dort mit dem anderen Teil meiner Familie die Weihnachtsfeiertage verbringen. Neujahr werde ich dann in New York sein."

Moderatorin Verena Kerth (41): "Wir feiern jedes Jahr bei meiner Mutter, es gibt immer Fondue und wir spielen lustige Spiele. Mein Partner ist dieses Jahr auch dabei."

Schauspieler Tom Beck (44): "Bei uns spielt sich Weihnachten eigentlich immer gleich ab. Wir müssen beide Familien unter einen Hut bekommen, weil sie nicht an einem Ort leben. Deshalb ist Weihnachten immer mit viel umherreisen verbunden, aber auch mit viel Essen. Am Ende ist man dann wieder froh, wenn alles vorbei ist."

Model Sara Nuru (33): "Ich feiere mit der Familie. Ich pendle zwischen zwei Ländern (Deutschland und der Schweiz), das heißt, es wird mehrmals gefeiert."

Unternehmerin Dana Schweiger (54): "Wir feiern mit der ganzen Schweiger-Familie in Hamburg, bei Til zu Hause. Wir feiern deutsch-amerikanisch. Am 24. gibt es Bescherung, und am 25. kommt Santa Claus und füllt die Socken. Wir stellen abends Kekse raus."

Entspannt und gemütlich

Uwe Ochsenknecht (66): "Als ich noch mit Familie und kleinen Kindern gefeiert habe, war es natürlich turbulenter, was ja auch was Schönes ist. Aber nach den Feiertagen weiß man schon, was man gemacht hat. Mittlerweile ist es ruhiger geworden. Die Kinder haben teilweise selbst Familie, mit der sie feiern. Ich feiere mit meiner Frau ganz gemütlich und danach kommen wir meistens noch zusammen."

Ex-Spielerfrau Simone Ballack (46): "Wir feiern zu Hause mit der ganzen Familie. Wir schauen immer vor der Bescherung mit den Kindern 'Polar Express'."

Moderatorin Annemarie Carpendale (45): "Wir feiern immer mit der ganzen Familie. Das sind für uns einfach die Tage im Jahr, an denen wir wirklich mal alle zusammenkommen und ungestörte Zeit miteinander verbringen können."

Wayne Carpendale (45): "Genau, da machen wir einfach mal nichts, außer essen, Geschenke auspacken, spielen, reden."

SpotOnNews