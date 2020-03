ProSieben: "The Masked Singer" findet ohne Publikum statt

Nach RTL zieht jetzt auch ProSieben nach: Der Sender gab am Donnerstagabend via Twitter bekannt, dass die in den nächsten Tagen geplanten Live-Shows vorerst wegen des Coronavirus' ohne Publikum stattfinden werden. Vorsicht sei der beste Schutz vor Covid-19, heißt es in der Mitteilung. Betroffen ist davon zunächst "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Wer schläft, verliert", "Late Night Berlin" und auch die Erfolgsshow "The Masked Singer" am kommenden Dienstag (17. März).

Damit zieht der Münchner Privatsender mit seinem Konkurrenten RTL aus Köln gleich. Die Kollegen unterrichteten bereits am Donnerstagnachmittag die Öffentlichkeit darüber, dass ihre Live-Shows vorübergehend ohne Publikum stattfinden werden. Darunter fällt auch die beliebte Promi-Tanzshow "Let's Dance" am heutigen Freitag ab 20:15 Uhr.