Queen beweisen, dass Klassiker nie aus der Mode kommen. Die Rockband hat in Großbritannien eine Milliarde Streams erreicht.

Brian May (76) und Roger Taylor (73) sind mit einem ganz besonderen Award ausgezeichnet worden. Die Kult-Rockband um den verstorbenen Sänger Freddie Mercury (1946-1991) hat in Großbritannien den Meilenstein von einer Milliarde Streams erreicht. Auf Instagram zeigen sich die beiden Musiker mit dem sogenannten BRIT Billion Award, der ihnen vom Verband der britischen Musikindustrie (BPI) überreicht wurde, der unter anderem auch die BRIT Awards organisiert.

Das sind die meistgestreamten Queen-Songs

Laut einer Mitteilung auf der Homepage der Band gehören zu den am häufigsten gestreamten Songs unter anderem Hits wie "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust", "Radio Ga Ga", "Under Pressure", "We Are The Champions", "We Will Rock You", "Killer Queen" und "Crazy Little Thing Called Love".

"Wir sind all unseren Fans, die uns unterstützen und weiterhin unsere Musik genießen, dankbar", wird May zitiert. Eine Milliarde Streams seien "unglaublich", fügt Taylor an. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die auch nur ein bisschen Freude an unserer Musik haben", erklärt er weiter. "Wir sind immer noch da und wir hoffen, euch ein wenig unterhalten zu können. Danke."

Queen schließen sich mit dem großen Streaming-Erfolg einer Reihe anderer bekannter Acts an. Bereits ausgezeichnet wurden unter anderem ABBA, Coldplay, Whitney Houston, Mariah Carey, Ellie Goulding, Lewis Capaldi, Rita Ora und Sam Smith. Der Award wird seit Mai 2023 vergeben.