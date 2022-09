Hunderte stehen vor dem Schloss Windsor Schlange, um die letzte Ruhestätte der Queen in der George-VI-Gedächtniskapelle sehen zu können.

Die Warteschlange ist wieder da. Hunderte stehen erneut an, um der Königin die letzte Ehre zu erweisen. Diesmal warten die Menschen vor dem Schloss Windsor, um das Grab von Queen Elizabeth II. (1926.-2022) in der George-VI-Gedächtniskapelle sehen zu können. Wie "Mail Online" weiter berichtet, stammen die Royal-Fans aus dem ganzen Land und aus anderen Teilen der Welt.

Schloss Windsor war nach dem Tod der Königin am 8. September auf Schloss Balmoral, Schottland, für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Am Donnerstag sind die Tore erstmals wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet worden.

Lange Schlange durch das ganze Areal

Am Eröffnungstag reichte die Schlange auf dem Gelände von Schloss Windsor demnach von der St.-Georgs-Kapelle bis an die Außenseite des Gebäudes. An vielen Pfosten und Säulen sind Schilder mit der Aufschrift "Fotografieren verboten" angebracht. Im Inneren der Kapelle schob sich die Menge an den Wänden entlang und vorbei an den Gräbern anderer Monarchen. Nachdem die Wartenden den vorderen Teil des Gebäudes umrundet hatten, betraten sie den hinteren Teil der Kapelle. Dort liegt links in einer Gruft hinter einem schwarzen Geländer Königin Elizabeth II.

Ihre Grabplatte ist schwarz mit goldener Schrift. Laut Bericht zieren nach wie vor mehrere Kränze mit Blumen in verschiedenen Farben die letzte Ruhestätte der Königin, ihres Ehemanns, ihrer Schwester und der Eltern.

Auf der offiziellen Homepage der Schlossanlage heißt es, "dass die St.-Georgs-Kapelle montags, donnerstags, freitags und samstags geöffnet ist, am Sonntag jedoch nicht besichtigt werden kann, da sie da nur für den Gottesdienst geöffnet ist". Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass).

SpotOnNews